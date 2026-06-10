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В Риге девушка разбила BMW своего парня через несколько секунд после расставания на дороге 0 242

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария в Риге
ФОТО: скриншот видео TV3

Утром на улице Иерикю в Риге автомобиль BMW съехал с дороги и врезался в дерево. По словам владельца машины, который стал свидетелем происшествия, причиной аварии могли стать мощный двигатель и потеря контроля над автомобилем.

ДТП произошло во вторник около 7:42 напротив дома №58 на улице Иерикю. Время известно точно, поскольку очевидцы и владелец автомобиля сразу вызвали экстренные службы.

По данным Государственной полиции, BMW двигался в направлении улицы Лаймдотас, когда без видимых внешних причин съехал с проезжей части и столкнулся с деревом.

За рулём находилась девушка. Владелец автомобиля рассказал, что незадолго до аварии она подвезла его, после чего продолжила поездку одна.

«Она высадила меня, я пересел в машину друга и поехал на работу. Она поехала дальше. Видимо, на прямом участке дороги нажала на газ, машину повело, и она не справилась с управлением», — рассказал молодой человек передаче Degpunktā (ТВ3).

По его словам, речь идёт о BMW с трёхлитровым дизельным двигателем. Кроме того, в автомобиле была неисправна система стабилизации из-за проблем с ABS.

«Я из машины друга видел, как она боком влетела в дерево и разбивает мою машину», — вспоминает владелец BMW.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По словам очевидцев, первые экипажи были на месте уже через несколько минут после вызова.

Несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, авария обошлась без тяжёлых последствий для людей. Медицинская помощь водителю не потребовалась.

В Государственной полиции сообщили, что по факту ДТП начат процесс об административном правонарушении. Представитель полиции Лина Багдоне отметила, что водитель съехала с проезжей части без объективных внешних причин. В связи с этим женщине, вероятно, будет назначен административный штраф.

Подобные аварии нередко происходят на мощных автомобилях, когда водитель переоценивает свои возможности или не успевает среагировать на изменение поведения машины.

В этот раз последствия ограничились повреждённым автомобилем, однако столкновение с деревом на городской улице могло закончиться гораздо серьёзнее.

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#Рига #ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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