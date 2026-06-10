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Для арендаторов муниципальных квартир готовят важные изменения: что планирует Сейм 0 184

Политика
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Многоквартирный дом
ФОТО: LETA

Жителям муниципальных квартир не придётся спешить с переоформлением бессрочных договоров аренды. Комиссия Сейма поддержала поправки, которые позволят самоуправлениям завершить этот процесс на два года позже запланированного срока.

Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям поддержала к третьему чтению изменения в Закон об аренде жилых помещений, предусматривающие продление срока переоформления бессрочных договоров аренды муниципального жилья.

Если поправки будут окончательно приняты, самоуправления смогут заключать новые срочные договоры аренды с нынешними жильцами до 31 декабря 2028 года.

Сейчас власти признают, что выполнить эту работу в ранее установленные сроки может быть сложно, особенно в крупных городах. Наибольшие проблемы прогнозируются в Риге, где количество бессрочных договоров остаётся значительным. Процесс их переоформления требует времени, административных ресурсов и взаимодействия с каждым арендатором.

Поправки также уточняют, что новые правила будут распространяться на все бессрочные договоры аренды муниципального жилья независимо от того, были ли они заключены в рамках программ жилищной помощи или по другим основаниям.

Для арендаторов сохраняется ранее предусмотренный порядок уведомления. Если по состоянию на 1 июля 2026 года человек проживает в муниципальной квартире на основании бессрочного договора, самоуправление должно будет направить ему уведомление о сроке нового договора в соответствии с действующими местными правилами.

Что важно знать жильцам: речь не идёт о массовом расторжении договоров или выселении. Поправки в первую очередь касаются юридического переоформления существующих отношений между самоуправлением и арендатором.

Отдельно законопроект предусматривает, что судебные дела, связанные с арендными договорами и начатые до 30 июня 2026 года, продолжат рассматриваться по прежнему регулированию.

Авторы поправок объясняют необходимость изменений стремлением снизить административную нагрузку на самоуправления и избежать возможного роста числа судебных споров. Кроме того, продление сроков должно сделать процесс более понятным и предсказуемым для самих арендаторов.

Таким образом, муниципалитеты получат дополнительное время для завершения реформы аренды жилья, а жильцы — больше ясности относительно дальнейшего переоформления своих договоров.

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#жилье #аренда #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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