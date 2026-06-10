Министерство экономики планирует направить около 1,5 миллиона евро на поддержку туристической отрасли Латгале. Решение принято на фоне резкого падения числа туристов после инцидентов с беспилотниками и предупреждений о воздушной угрозе на востоке страны.

Для поддержки туристической отрасли Латгале Министерство экономики намерено перераспределить около 1,5 миллиона евро из имеющихся ресурсов. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщил министр экономики Виктор Валайнис.

Средства планируется направить на различные мероприятия по продвижению региона, включая участие в международных туристических выставках и специализированных конференциях. Предполагается, что это поможет привлечь организаторов мероприятий и вернуть интерес туристов к региону.

По словам министра, сумма могла бы быть больше, однако в нынешних условиях министерству удалось найти возможность перераспределить именно такой объём финансирования.

Поддержка связана с проблемами, с которыми туристическая отрасль Латгале столкнулась в последние месяцы. Представители бизнеса заявляют, что после серии инцидентов с беспилотниками и предупреждений системы экстренного оповещения многие иностранные туристы начали отказываться от поездок в регион.

По данным Латгальской туристической ассоциации, число отменённых бронирований у иностранных туристов и туроператоров уже достигло 60%. Одновременно снизился интерес и со стороны жителей Латвии. Многие отказываются от поездок в приграничные районы из-за опасений, связанных с безопасностью.

Для гостиниц, гостевых домов, кемпингов, ресторанов и туристических объектов это особенно чувствительно, поскольку отмены пришлись на период подготовки к летнему сезону. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бронирований сократилось примерно на 40%.

В отрасли предупреждают, что при сохранении нынешней тенденции часть предприятий может столкнуться с серьёзными финансовыми трудностями, вплоть до приостановки деятельности и сокращения персонала.

Параллельно правительство готовит и другие меры поддержки региона. Валайнис сообщил, что на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня планируется рассмотреть механизм компенсации убытков, связанных с прилётами беспилотников из-за рубежа.

Предполагается, что право на компенсацию смогут получить как частные лица, так и предприниматели, если им будет причинён ущерб.

Кроме того, власти продолжают работу над Законом о развитии восточного приграничья. Документ предусматривает особые меры поддержки предпринимательства, привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и сохранения населения в регионах, расположенных у границы с Россией и Беларусью.

Речь идёт не только о туризме. Новый закон должен создать долгосрочную систему поддержки восточного приграничья, включая финансирование самоуправлений, развитие дорог, социальных услуг, образования и механизмов защиты инвестиций.

Таким образом, правительство пытается одновременно решить две задачи: помочь туристической отрасли преодолеть текущий кризис и создать более устойчивые условия для развития Латгале в долгосрочной перспективе.