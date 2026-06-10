Житель Бельгии стал обладателем рекордного выигрыша в лотерее EuroMillions. Счастливчик оказался единственным участником тиража, которому удалось угадать все выигрышные числа и получить почти 175 миллионов евро.

Участник бельгийской лотереи EuroMillions выиграл 174 984 088 евро, правильно угадав комбинацию из пяти основных чисел — 2, 7, 23, 44 и 46, а также двух звёзд — 3 и 5.

По данным Бельгийской национальной лотереи, это самый крупный выигрыш в истории страны в рамках EuroMillions. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2016 года, когда другой бельгийский игрок выиграл 168 миллионов евро.

Победитель оказался единственным участником тиража, которому удалось полностью угадать выигрышную комбинацию. Личность счастливчика пока не раскрывается.

Лотерея EuroMillions проводится в двенадцати европейских странах и считается одной из самых популярных международных лотерей Европы. Размер джекпотов в ней регулярно достигает десятков и даже сотен миллионов евро.

Организаторы пока не сообщают никаких подробностей о новом миллионере, соблюдая правила конфиденциальности, предусмотренные для победителей подобных розыгрышей.

Рекордный выигрыш вновь напомнил, почему EuroMillions остаётся одной из самых привлекательных лотерей Европы. Для неизвестного бельгийца один удачный билет превратился в состояние, которое способно изменить жизнь сразу нескольких поколений семьи.