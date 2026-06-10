На северо-востоке Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном, в результате авиаударов погибли как минимум 13 человек, включая 11 детей. Власти Афганистана возложили ответственность за атаку на Пакистан, однако Исламабад пока официально не подтвердил проведение операции.

По словам представителя движения «Талибан» Забихуллы Муджахида, удары были нанесены по провинциям Хост, Кунар и Пактика. Помимо 11 детей, среди погибших оказались женщина и пожилой мужчина. Представитель талибов назвал произошедшее «преступлением», сообщает NOS.

Как сообщил агентству AFP представитель администрации провинции Хост, одна из пакистанских ракет попала в жилой дом в районе Спера. Только в результате этого удара погибли девять человек, ещё десять получили ранения.

По данным Associated Press, авиаудары могли стать ответом на атаку пакистанского крыла движения «Талибан» (ТТП) на пост безопасности в районе Хасан-Хель на северо-западе Пакистана.

Давний конфликт на границе

Пакистан регулярно обвиняет Афганистан в том, что на его территории укрываются и получают поддержку боевики пакистанского движения «Талибан» (ТТП). Эта группировка неоднократно совершала нападения на мирных жителей, рынки, религиозные собрания, полицейские участки, военные колонны и объекты инфраструктуры в Пакистане.

ТТП является самостоятельной вооружённой организацией, однако поддерживает тесные связи с афганскими талибами. Группировка выступает за введение в Пакистане жёстких норм исламского законодательства. Власти Афганистана, где талибы вновь пришли к власти в 2021 году, отвергают обвинения в предоставлении убежища боевикам ТТП.

Сотни погибших с начала года

Последние удары стали самыми смертоносными за последние недели и произошли после периода относительного затишья. С конца февраля на афгано-пакистанской границе продолжаются вооружённые столкновения, жертвами которых уже стали сотни людей.

По данным Организации Объединённых Наций, только в период с 1 января по 31 марта в результате насилия погибли не менее 372 мирных жителей. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах.

Ранее, в марте, сообщалось, что в результате авиаудара Пакистана по наркологической клинике могли погибнуть сотни человек.

Обострение ситуации на афгано-пакистанской границе свидетельствует о сохраняющейся напряжённости между двумя странами. Несмотря на взаимные обвинения, стороны пока не демонстрируют готовности к деэскалации, а продолжающееся насилие всё чаще затрагивает мирное население, вынуждая тысячи людей покидать свои дома.