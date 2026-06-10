Снижение цен на продукты питания в Латвии стало поводом для дискуссии между Министерством экономики и отраслевыми экспертами. Власти считают это результатом достигнутых договорённостей с торговцами и производителями, тогда как специалисты указывают на более глобальные причины.

На фоне данных о снижении цен на продукты питания в Латвии возник спор о том, что именно повлияло на ситуацию в магазинах, пишет ЛЕТА со ссылкой на общественные СМИ.

Министр экономики Виктор Валайнис считает, что свою роль сыграл подписанный около года назад меморандум между производителями продуктов питания, торговыми сетями и Министерством экономики. Документ предусматривал совместные шаги по повышению доступности продуктов для покупателей и улучшению прозрачности рынка.

Однако специалисты отрасли оценивают ситуацию иначе.

Руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе отмечает, что снижение цен наблюдается не только в Латвии, но и на мировых рынках. По её мнению, именно глобальная динамика стоимости сырья и продовольствия остаётся главным фактором, влияющим на цены в магазинах.

Она подчёркивает, что покупатели нередко могут найти товары по более низким ценам, чем те, которые включены в так называемую корзину низких цен. Поэтому связывать общее снижение цен исключительно с этой инициативой было бы неправильно. По словам Гулбе, стоимость продуктов на полках в первую очередь определяется ситуацией на международных рынках, а не отдельными локальными механизмами регулирования.

В то же время эксперт признаёт, что сам меморандум принёс определённую пользу. Одним из его главных результатов она считает то, что Министерству экономики удалось собрать за одним столом производителей и торговцев, отношения между которыми традиционно были непростыми. Это позволило начать обсуждение совместных решений и улучшить диалог внутри отрасли.

Валайнис, в свою очередь, считает меморандум важным сигналом для рынка. По его словам, документ продемонстрировал готовность государства участвовать в поиске практических решений и стимулировал участников рынка реагировать на запрос общества.

Министр также напомнил о дискуссиях вокруг возможного снижения ставки НДС на отдельные продукты, совершенствования систем учёта и других мер, которые обсуждались в рамках сотрудничества между государством и бизнесом.

Что важно для покупателей: несмотря на спор о причинах, факт остаётся неизменным — за последний год продукты питания в Латвии в среднем действительно стали дешевле. Согласно последним данным Центрального статистического управления, в мае цены на продукты и безалкогольные напитки были на 0,8% ниже, чем годом ранее.

Во вторник отчёт о выполнении меморандума рассмотрело правительство. В Министерстве экономики уже заявили, что работа в этом направлении будет продолжена, а сама инициатива — расширена.

Таким образом, вопрос о том, кто именно сыграл решающую роль в снижении цен, остаётся предметом дискуссии. Однако и власти, и эксперты сходятся в одном: для потребителей важнее всего то, чтобы доступные цены сохранялись и в дальнейшем.