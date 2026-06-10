Новый фильм «Смерть Робин Гуда» (The Death of Robin Hood) ещё не вышел в широкий прокат, но уже оказался в центре внимания кинокритиков и поклонников жанра. Картина студии A24 предлагает совершенно иной взгляд на знаменитую легенду о благородном разбойнике — гораздо более мрачный, жестокий и реалистичный. По предварительным оценкам критиков, лента получила около 88% положительных отзывов, что вызвало дополнительный интерес к проекту.

В центре сюжета находится постаревший Робин Гуд, роль которого исполнил Хью Джексман. Его герой уже давно утратил романтический ореол народного защитника и предстаёт человеком, измученным годами насилия, сражений и собственных ошибок. После тяжёлого ранения он оказывается на грани смерти и встречает загадочную женщину, которую играет Джоди Комер. Именно эта встреча заставляет героя вновь столкнуться со своим прошлым.

Особое внимание привлёк новый образ Джекмана. Для роли актёр кардинально изменил внешность: отрастил длинные седые волосы и густую бороду. Многие уже сравнивают его персонажа со стареющим Логаном из фильма «Logan» и даже с Геральтом из вселенной «The Witcher».

Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, известный по фильмам "Свинья" с Николасом Кейджем и "Тихое место: день первый". По словам создателя, новый фильм не стремится показать Робин Гуда привычным героем. Напротив, авторы делают акцент на жестокости средневекового мира и внутренней борьбе человека, чья жизнь была наполнена преступлениями и кровопролитием.

Создатели также опирались на ранние народные баллады о Робин Гуде, где персонаж был значительно более суровым и безжалостным, чем в поздних романтизированных версиях легенды. Именно поэтому зрителей ждут весьма жёсткие сцены насилия, благодаря которым фильм получил взрослый рейтинг R.

Премьера «Смерти Робин Гуда» намечена на 19 июня 2026 года. Эксперты считают, что фильм может стать одной из самых обсуждаемых кинопремьер сезона благодаря необычному взгляду на знаменитого героя, сильному актёрскому составу и мрачной атмосфере, которая выгодно отличает проект от большинства предыдущих экранизаций легенды.