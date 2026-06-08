С 21 по 24 июня на берегу Даугавы в окрестностях Кегумса уже в одиннадцатый раз пройдет фестиваль Būtība, посвященный празднованию летнего солнцестояния. Организаторы обещают гостям четыре дня музыки, танцев, медитаций, древних ритуалов и осознанного отдыха в окружении природы.

Фестиваль традиционно объединяет людей, которые стремятся провести самые длинные дни года в атмосфере гармонии, творчества и общения. Участников приглашают не только наслаждаться концертами и выступлениями артистов, но и глубже познакомиться с собой, окружающими и природой.

Одной из особенностей Būtība остается полный отказ от алкоголя и других одурманивающих веществ. По словам организаторов, это позволяет создать для всех гостей ясную, безопасную и осознанную среду. На территории фестиваля будет доступно вегетарианское и веганское питание, а сама программа ориентирована как на взрослых, так и на семьи с детьми.

В этом году гостей ждет насыщенная международная программа. На фестивале выступят десятки музыкантов и преподавателей из разных стран мира, которые проведут концерты, мастер-классы, практики движения и занятия по самопознанию.

Музыкальная часть объединит самые разные направления — от живых концертов и этнических мотивов до экстатических танцев, шаманских звуковых практик и медитативных выступлений. Многие артисты известны тем, что превращают свои концерты в настоящие церемонии, где музыка становится не только развлечением, но и способом глубокого эмоционального переживания.

Среди зарубежных гостей фестиваля заявлены вокальный импровизатор Нетанель Голдберг из Израиля, немецкий музыкант Мич Кохн, создающий особые звуковые церемонии, а также Rishi, который проведет участников через опыт трансовых танцев. В программу также включены выступления Джереми Наттага из Франции, исполнителей Adele B и San Fran, а также музыкантов из Германии, Панамы и других стран.

Особое место займут экстатические танцы. Их будут проводить известные мастера из Франции, Великобритании, Литвы и Латвии, предлагая участникам освободиться от повседневных ограничений и позволить телу двигаться свободно и естественно.

Не обойдется и без шаманских практик, звуковых путешествий и древних ритуалов. В программе заявлены церемонии с барабанами, горловым пением, варганом, звуковыми чашами и другими традиционными инструментами. Некоторые занятия будут интерактивными, поэтому участникам предлагают привозить собственные музыкальные инструменты и становиться частью общего действа.

Помимо зарубежных исполнителей, на фестивале выступят и латвийские музыканты. В программе заявлены Аия Витолиня, Рейнис Яунайс, Кристапс Кроллс, фольклорная группа Delve и другие артисты, которые представят как современные, так и основанные на народных традициях музыкальные проекты.

За четыре дня на территории фестиваля пройдет более сотни различных мероприятий — от мастер-классов и лекций до медитаций, концертов и практик для тела и души. Завершится праздник большим музыкальным событием с участием известного мастера звуковой терапии Кайлаша Кокопелли, чье выступление организаторы называют не просто концертом, а настоящей церемонией единения через музыку.

Фестиваль Būtība за годы существования превратился в одно из самых заметных событий летнего солнцестояния в Латвии, собирая участников не только из разных регионов страны, но и из-за рубежа. И нынешний, одиннадцатый по счету фестиваль, обещает стать еще одним ярким праздником музыки, движения, традиций и осознанного отдыха.