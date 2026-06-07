Фильм создаётся в рамках латвийско-голландско-литовского совместного производства латвийской студией «White Picture» в сотрудничестве с голландской компанией «The Film Kitchen» и литовской студией «In Script».

В аннотации к фильму говорится, что в центре сюжета — Табита, девочка с синдромом Дауна, которая заканчивает школу и делает первые шаги во взрослую жизнь. Столкнувшись с препятствиями на пути к дальнейшему образованию и самостоятельности дочери, её отец Андрис вынужден смириться с новой реальностью. Между общепринятыми нормами и нетрадиционными решениями он стоит перед сложным выбором — спасти свой брак или бороться за возможность обеспечить Табите полноценное будущее.

Режиссер объясняет, что цель фильма — инициировать дискуссию о принятии, сосуществовании и способности видеть друг друга вне стереотипов. По его мнению, это не просто история о молодых людях с трисомией или их семьях, а история о месте человека в обществе, о праве быть услышанным, принятым и любимым.

В фильме снимались актер Андрис Кейш и его дочь Магдалена Кейша, которая играет свою первую роль в кино. В фильме также снялась актриса Аурелия Анужите-Лауциня, которая играет мать Табиты Иеву.