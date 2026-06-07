Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Завершились съемки фильма режиссера Юриса Курсиетиса о девочке с синдромом Дауна 0 49

Культура &
Дата публикации: 07.06.2026
LETA
Изображение к статье: Актер Андрис Кейш

Актер Андрис Кейш

Завершились съемки нового полнометражного фильма режиссера и сценариста Юриса Курсиетиса «Табита», сообщил агентству Leta.

Фильм создаётся в рамках латвийско-голландско-литовского совместного производства латвийской студией «White Picture» в сотрудничестве с голландской компанией «The Film Kitchen» и литовской студией «In Script».

В аннотации к фильму говорится, что в центре сюжета — Табита, девочка с синдромом Дауна, которая заканчивает школу и делает первые шаги во взрослую жизнь. Столкнувшись с препятствиями на пути к дальнейшему образованию и самостоятельности дочери, её отец Андрис вынужден смириться с новой реальностью. Между общепринятыми нормами и нетрадиционными решениями он стоит перед сложным выбором — спасти свой брак или бороться за возможность обеспечить Табите полноценное будущее.

Режиссер объясняет, что цель фильма — инициировать дискуссию о принятии, сосуществовании и способности видеть друг друга вне стереотипов. По его мнению, это не просто история о молодых людях с трисомией или их семьях, а история о месте человека в обществе, о праве быть услышанным, принятым и любимым.

В фильме снимались актер Андрис Кейш и его дочь Магдалена Кейша, которая играет свою первую роль в кино. В фильме также снялась актриса Аурелия Анужите-Лауциня, которая играет мать Табиты Иеву.

×
Читайте нас также:
#кино #культура #режиссер #семейные отношения
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Актеры в театре
Изображение к статье: Скелет тираннозавра
Изображение к статье: Певица Бьорк открыла в Национальной галерее Исландии новую выставку
Изображение к статье: Зоопарк приглашает на летние экскурсии с гидом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня.
В мире
Изображение к статье: Тарелка с едой
Наша Латвия
Изображение к статье: Какие вещи лучше не отдавать другим: народные приметы и их значение
Люблю!
Изображение к статье: Одна фраза Гарри стала последней каплей: Кейт Миддлтон окончательно отвернулась от принца
Lifenews
Изображение к статье: ЦАХАЛ обнаружил под крепостью Бофор подземный бункер «Хизбаллы»
В мире
Изображение к статье: Бухгалтер за работой
Наша Латвия
Изображение к статье: Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня.
В мире
Изображение к статье: Тарелка с едой
Наша Латвия
Изображение к статье: Какие вещи лучше не отдавать другим: народные приметы и их значение
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео