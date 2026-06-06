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В Риге запускают бесплатные курсы актёрского мастерства для иностранцев и местных жителей 0 58

Культура &
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Актеры в театре
ФОТО: Unsplash

В Риге открылась регистрация на бесплатные занятия по актёрскому мастерству для граждан стран, не входящих в ЕС, а также для местных жителей. Организаторы рассчитывают, что театр поможет людям разных культур познакомиться, найти новые контакты и почувствовать себя частью сообщества.

Жителей Латвии приглашают принять участие в бесплатной программе по актёрскому мастерству, которая стартует в Риге уже в июне. Занятия рассчитаны как на граждан третьих стран, проживающих в Латвии, так и на представителей местного сообщества.

Проект направлен на развитие межкультурного общения и создание новых связей между людьми разных национальностей через совместную творческую деятельность. Организаторы считают, что театр может стать удобной площадкой для диалога, сотрудничества и более активного участия в общественной жизни.

Участникам не потребуется ни театральное образование, ни опыт выступлений на сцене. Программа рассчитана на новичков и включает основы актёрского мастерства, импровизацию, сценическую речь и упражнения на командную работу.

Помимо занятий, участники смогут принимать участие в спектаклях, фестивалях и других культурных событиях города. Таким образом проект предлагает не только обучение, но и возможность включиться в творческую жизнь Риги.

Что важно знать: участие полностью бесплатное. Присоединиться могут граждане Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана, России, Казахстана, Индии, Пакистана и других стран, не входящих в Европейский союз. При этом организаторы приглашают и местных жителей, заинтересованных в общении и совместных творческих проектах.

Занятия будут проходить по вторникам с 18:30 до 21:30 в помещениях Рижского независимого театра. Первое занятие запланировано на 9 июня.

Программа рассчитана на длительный период и продлится до августа 2028 года. Она является частью проекта «Культурные мосты: от чужого к своему», который реализует общественная организация «Платформа сотрудничества».

Организаторы надеются, что через совместную творческую деятельность участники смогут не только приобрести новые навыки, но и найти друзей, единомышленников и почувствовать себя более уверенно в обществе.

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#Рига #Латвия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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