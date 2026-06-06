А также те, от которых мы, похоже, никогда не избавимся.

Мы — это не только мы здесь и сейчас, но и память поколений, оставляющая свои следы в каждом из нас. Однако быт за последние 30 лет изменился настолько, что некоторые детали советского времени воспринимаются как нечто нелепое и странное.

Зажаривать все подряд

Какой же суп без зажаренных лука и морковки! Сейчас о таких рецептах даже говорить странно: с нынешним трендом на здоровое питание максимум, что мы себе позволяем — тушить овощи с минимальным количеством масла или даже на воде. А если уж жарить, то на костре или гриле. Запекание в духовке тоже стало популярным. Но зажарка на масле, которое часто было не особо рафинированным, кажется не очень вкусной. Тем не менее, она добавляет питательности блюду.

Кипятить белье

Эта привычка еще не исчезла повсеместно. А лет десять назад реклама настойчиво спрашивала: «Вы еще кипятите?..» Отказаться от кипячения было сложно, так как этот способ позволял добиться идеальной белизны. Правда, белье от такой процедуры быстрее портилось, а атмосфера в доме была незабываемой: пар и едкий запах мыла. К счастью, сейчас в этом нет необходимости — достаточно просто постирать с хорошим порошком или отбеливателем.

Стирать на доске

Еще один трудоемкий способ стирки — это мучительные ощущения от долгого стояния в наклоне. Многие экономили горячую воду, так как не во всех домах она была, а стиральные машины были не у всех. Возможно, только дети получали удовольствие от такой стирки, когда им было интересно мыть и возиться в воде.

Мыть пакетики

«Ненавижу мокрые пакетики», — говорит Ира, вспоминая это. Мытье пакетиков действительно было не самым приятным занятием. Приходилось аккуратно стирать их вручную, а затем развешивать на просушку. Пакетики были редкостью, и их хранили как зеницу ока, так как это была удобная вещь. Теперь же мы не можем обойтись без пакетов, они стали частью нашей повседневной жизни.

Стоять в магазине две очереди

А то и три. Помните, как это было? Сначала выстраивались в очередь к прилавку, где продавец взвешивал или откладывал товар, записывая сумму на клочке бумаги. С этой бумажкой нужно было выстоять еще одну очередь на кассу, расплатиться, взять чек, а затем снова встать в очередь, чтобы обменять чек на покупку.

Клеенка — везде

Ее стелили под скатерть или вместо скатерти, обклеивали стены на кухне, создавая подобие фартука. Иногда стены обивали ею целиком. Материал был удобным, прочным и легко чистился — достаточно было протереть мокрой тряпкой. Однако расцветки часто были яркими и кричащими, но выбора не было.

Штопать колготки

И ладно бы теплые, но капроновые! Поддеть тончайшей иголочкой, закрепить сползшую петлю, залатать стрелку. Капроновые колготки тогда были толще, чем современные. В условиях дефицита ничего другого не оставалось, как зашивать. Даже старые колготки использовали повторно: в них можно было хранить лук, сшить мочалку для мытья посуды или сделать сито для перетирания варенья в джем.

Хранить мелочи в жестянках

Пуговицы — в коробках из-под печенья, гвозди — в банках из-под кофе. Наверняка до сих пор в кладовках можно найти такие жестяные сокровища, так как печенье в жестянках покупали нечасто, и оно стоило дорого.

Доедать до последней крошки

«У нас общество чистых тарелок», — под эту фразу выросло немало людей с расстройствами пищевого поведения. Нужно было съесть все, что положили, — это был закон. Желательно еще вымакать тарелку хлебом. Еда была базовой ценностью, и старшее поколение до сих пор предпочитает есть через силу, лишь бы не выбрасывать. Однако сейчас мы впали в другую крайность — человечество выбрасывает слишком много продуктов. Нам еще предстоит найти золотую середину.