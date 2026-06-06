Работа в саду и огороде может обернуться неприятными последствиями даже для опытных дачников. Некоторые растения содержат вещества, которые делают кожу особенно чувствительной к солнечным лучам. В результате обычный контакт с листьями или соком может привести к покраснению, волдырям и серьезным ожогам.

Многие уверены, что главный источник опасности на дачном участке — борщевик. Однако специалисты предупреждают: вызвать болезненные ожоги способны и другие, гораздо более привычные растения.

По словам дерматолога и косметолога Елизаветы Шухман, причиной подобных реакций становятся фотосенсибилизирующие вещества — прежде всего фуранокумарины и псоралены. После контакта с кожей они многократно усиливают воздействие ультрафиолета.

Какие растения представляют опасность

Наиболее известным растением, способным вызвать сильнейший ожог, остается борщевик Сосновского. Его сок особенно опасен: даже непродолжительный контакт с кожей в сочетании с солнечным светом может привести к серьезному поражению.

Однако в список потенциально опасных растений входят и другие культуры:

дикий пастернак;

купырь;

сельдерей;

петрушка;

укроп;

зверобой.

Особенно осторожными следует быть в жаркую солнечную погоду, когда работы на участке выполняются в открытой одежде и без защитных перчаток.

«Наибольшая опасность возникает в жаркую солнечную погоду, когда люди работают на участке в открытой одежде и без перчаток. Особенно осторожными нужно быть после обрезки борщевика и при уборке зон, где растут дикорастущие зонтичные растения», — предупреждает врач.

Неожиданная опасность цитрусовых

Мало кто знает, что причиной фитофотодерматита могут стать не только растения на грядках, но и обычные цитрусовые.

Сок лайма, лимона и некоторых других цитрусовых при попадании на кожу способен вызвать аналогичную реакцию после пребывания на солнце. Именно поэтому специалисты рекомендуют тщательно мыть руки после приготовления напитков и блюд с использованием этих фруктов, особенно летом.

Почему появляются ожоги

Механизм возникновения таких повреждений довольно прост. Сначала активные вещества из растения попадают на кожу, а затем под воздействием солнечного света запускается химическая реакция.

В результате повреждаются клетки кожи, появляются покраснение, зуд и жжение. Через несколько часов могут образоваться болезненные волдыри и участки поражения, напоминающие сильный солнечный ожог.

Сложность заключается в том, что реакция развивается не всегда сразу.

«Человек не всегда сразу связывает проблему с растением. Иногда реакция развивается спустя несколько часов или даже на следующий день, поэтому источник раздражения кажется непонятным», — объясняет специалист.

Как защитить себя на даче

Самый надежный способ избежать ожогов — использовать средства защиты при работе в саду.

Специалисты рекомендуют:

надевать перчатки;

использовать одежду с длинными рукавами;

защищать ноги закрытой обувью;

по возможности пользоваться защитными очками;

тщательно мыть руки и открытые участки кожи после работы с растениями.

Если сок растения все же попал на кожу, пораженный участок необходимо как можно быстрее промыть водой с мылом и закрыть от солнечных лучей. В ближайшие дни важно избегать воздействия ультрафиолета на это место.

Особенно внимательными следует быть после прополки сорняков, покоса травы и обрезки растений.

Опасность на дачном участке могут представлять не только экзотические или ядовитые растения. Даже привычные петрушка, сельдерей или укроп при определенных условиях способны вызвать серьезную фототоксическую реакцию, пишет bb.lv. Поэтому во время садовых работ стоит помнить о простых мерах защиты — они помогут сохранить здоровье кожи и избежать неприятных последствий.