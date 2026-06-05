Редис

Острый и сочный редис — это украшение любого летнего блюда: от салата до окрошки. Этот корнеплод неприхотлив и подходит для выращивания в открытом грунте. Для получения раннего урожая его можно сеять в теплице или парнике, укрыв нетканым материалом. Срок посадки — конец мая-начало июня.

Свекла

Свеклу можно сажать по краям клубничной грядки или рядом с луком, не выделяя для нее отдельное место. Она хорошо растет в открытом грунте и не требует тепличных условий. Всходы появляются быстро, а в удобрении она не нуждается — достаточно обычной органики. Полив нечастый, важно следить, чтобы вода не застаивалась.

Лук

Зеленые перья лука можно вырастить даже на подоконнике. Он прорастает одним из первых и помогает восполнить витамины после зимы. Севок высаживают на грядку в середине мая на расстоянии 10-15 см. Полив раз в неделю и периодическое рыхление земли помогут получить хороший урожай. В конце августа лук выкапывают и готовят запасы до следующего дачного сезона.

Горох

Горох и другие бобовые, такие как фасоль и нут, неприхотливы и дают богатый урожай даже при минимальном уходе. Они могут расти как на солнце, так и в тени. Всходы появляются через 30-40 дней, полив начинается, когда растения достигают 15 см. В качестве опоры подойдут деревянные колышки, ставьте один на 4 растения. Бобы не следует высаживать на одном и том же месте три года подряд.

Кабачок

Семена кабачка замачивают в теплой воде на 4-5 дней, а затем высаживают в открытые грядки. Полив всходов осуществляется раз в 10 дней, а первые плоды можно срывать примерно через 30 дней. Не стоит дожидаться, когда кабачки вырастут большими — в маленьком виде они гораздо вкуснее.

Кольраби

Кольраби — отличный выбор для ленивых дачников и новичков. Этот вид капусты легче вырастить, чем брокколи или цветную капусту. Она хорошо хранится и может оставаться свежей всю зиму. Высаживают кольраби рассадным способом, а если не хотите возиться с ростками, можно купить готовые на рынке. Полив молодых кустиков осуществляется по мере просыхания субстрата.

Картофель

Картошка — обязательный овощ на любом огороде. Первые клубни можно подкапывать через 30-40 дней, что идеально подходит для короткого дачного сезона. Удобрение добавляют прямо в лунку во время посадки, а в середине лета обрабатывают кусты инсектицидами от колорадских жуков.

Хрен

Хрен размножают корневищем, просто вкапывая его в грунт. Это растение настолько неприхотливо, что его нужно не холить, а наоборот, ограничивать. Посадив один раз, избавиться от него будет сложно — он появляется каждый сезон с завидным постоянством.

Листовая зелень

Если посадить листовую зелень ранней весной в теплицу, первый урожай можно будет собрать к маю. За молодыми листочками не нужно ухаживать — просто срезайте и приходите за новой порцией витаминов через неделю. Самые неприхотливые: укроп, петрушка, кинза, рукола и кресс-салат.