Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог назвала лучший вечерний напиток для здоровья кишечника 0 176

Люблю!
Дата публикации: 05.06.2026
1001sovet
Изображение к статье: Золотое молоко

Состояние кишечника влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, настроение, работу мозга и даже контроль веса. Диетологи считают, что поддержать здоровье пищеварительной системы может простой напиток, который особенно полезно пить перед сном.

Кишечный тракт играет гораздо большую роль, чем просто пищеварение. Он влияет на иммунную систему, настроение, контроль веса и работу мозга. Есть много способов поддержать здоровье кишечника, от увеличения потребления клетчатки до включения в рацион продуктов и напитков, богатых пробиотиками, но один напиток особенно полезен, пишет Eatingwell.

Речь идет о золотом молоке. Приготовленный со специями, этот напиток поможет расслабиться перед сном и поддержать здоровье кишечника.

"Золотое молоко подается теплым. Это смесь куркумы, имбиря, корицы и растительного молока, которая одновременно питательна и успокаивает", — объяснила диетолог Кара Хохрайтер.

Почему золотое молоко полезно для кишечника

Главный ингредиент этого напитка и причина его золотистого цвета — куркума. Как выяснили исследования, она богата соединениями с противовоспалительными свойствами. Более того, исследования показали, что куркума помогает уменьшить воспаление слизистой оболочки кишечника.

Корица, имбирь и черный перец также имеют противовоспалительные свойства. При этом черный перец, как показали исследования, улучшает усвоение куркумы организмом, облегчая использование ее полезных соединений.

Также этот напиток способствует пищеварению. По словам диетолога, имбирь, входящий в состав напитка, способствует моторике кишечника, или продвижению пищи по пищеварительному тракту.

Кроме того, молоко и растительные заменители молока также учитываются в ежедневной норме потребления жидкости, которая облегчает походы в туалет.

Золотое молоко сочетает сразу несколько полезных свойств: помогает расслабиться вечером, поддерживает пищеварение и способствует снижению воспалительных процессов в кишечнике. Специалисты отмечают, что этот напиток не заменяет полноценное питание, однако может стать полезным дополнением к рациону для тех, кто заботится о здоровье желудочно-кишечного тракта.

×
Читайте нас также:
#иммунитет #специи #кишечник #пробиотики #куркума #здоровье #рецепты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Усталость
Изображение к статье: Ссора, конфликт
Изображение к статье: Многие детские переживания со временем не исчезают бесследно.
Изображение к статье: Во Дворце VEF состоится танцевальный спектакль "Тело"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вальгусная деформация стопы.
Люблю!
Изображение к статье: Королева Нидерландов Максима.
Политика
Изображение к статье: таблетки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Аренда жилья.
Бизнес
Изображение к статье: Благодаря своему типажу балканский мачо сделал карьеру на Руси. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Уникальный климат делает путешественникам приятно. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Вальгусная деформация стопы.
Люблю!
Изображение к статье: Королева Нидерландов Максима.
Политика
Изображение к статье: таблетки Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео