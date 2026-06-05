Президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке встретился сегодня с королевой Нидерландов Максимой.

На днях стало известно, что Нидерланды вместе с Германией открывают балтийский штаб кадрированного корпуса на 40-60 тысяч штыков для защиты Латвии и Эстонии. Достойный повод для визита королевы.

Впрочем, в официальном сообщении о визите монаршей особы военная тематика не поднималась. По версии канцелярии президента ЛР, королева прибыла в Латвию, чтобы в качестве почётной гостьи принять участие в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, которое в этом году проходит в Риге.

В ходе встречи президент и королева обсудили значение финансового благополучия, которое укрепляет способность людей управлять своими повседневными расходами, повышать финансовую устойчивость и развивать навыки инвестирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы снижения рисков, связанных с финансовым мошенничеством, и применения решений для его предотвращения.

Королева и президент делятся новостями. (Фото Канцлерии президента ЛР)

Королева Максима (полное имя — Максима Соррегьета Черрути) — королева-консорт Нидерландов, супруга короля Виллема-Александра. Она взошла на престол вместе с мужем 30 апреля 2013 года после отречения королевы Беатрикс.

Рододом из Аргентины (Буэнос-Айрес), родилась 17 мая 1971 года. Имеет смешанные испанские и итальянские корни. В браке с королем у неё родились три дочери-принцессы: Катарина-Амалия (наследница престола), Алексия и Ариана.