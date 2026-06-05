Кандидатом на пост премьер-министра от партии "Восходящее солнце для Латвии" будет руководитель партии Зелтитс.

Кандидатом на пост премьер-министра от партии "Восходящее солнце для Латвии" ("Austošā saule Latvijai") на выборах в 15-й Сейм будет председатель партии Райвис Зелтитс, сообщил Зелтитс на пресс-конференции в пятницу.

Лидером в Рижском округе будет Зелтитс, в Земгале лидером списка будет Гатис Илгажс, в Видземе - Даце Линдберга, в Курземе - Янис Заланс, а в Латгале - Айва Залите.

Зелтитс признал, что первые номера списка, за исключением его самого, по сути, не имеют политического опыта.

В Риге под вторым номером будет баллотироваться бывший депутат Сейма от Новой консервативной партии Сандис Риекстиньш, который сейчас воюет в составе Вооруженных сил Украины, под третьим - член правления партии Андрис Велпс, а под четвертым - бывший депутат Верховного Совета Латвии, ранее член различных других партий, многолетний директор Финансового департамента Рижской думы Раймондс Круминьш.

Предвыборным лозунгом партии будет "За семью, народ и государство, за возрождение латышской Латвии".

В качестве приоритета партии Зелтитс назвал "остановку массовой иммиграции". Вторым приоритетом партии будет содействие рождаемости. Партия обещает укреплять семейные ценности в образовании и медиасреде, а также внедрять практические механизмы поддержки семьи. Партия предлагает ввести пособие по рождению ребенка в размере до трех средних зарплат, ежемесячную поддержку по уходу за ребенком в размере минимальной зарплаты, суммируя ее за каждого несовершеннолетнего ребенка до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится полтора года.

Зелтитс также заявил в качестве приоритета план экономического роста, или план удвоения экономики за восемь лет. Партия обещает вырваться из экономической отсталости, предлагая направить накопления второго пенсионного уровня в народное хозяйство, снизив долю социальных взносов работников на 6% и зачислив накопления на первый пенсионный уровень. Также партия предложит увеличить не облагаемый подоходным налогом с населения минимум до размера средней зарплаты, которая сейчас составляет 1900 евро в месяц.

Национал-консервативная партия "Восходящее солнце для Латвии" была основана в августе прошлого года.