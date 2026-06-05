В румынском порту Констанца утром, 5 июня, произошел взрыв морского беспилотника. Власти ввели повышенный уровень реагирования и оцепили район происшествия. По предварительной оценке Министерства национальной обороны Румынии, аппарат может относиться к типу дронов, используемых в войне в Украине.

В пятницу, 5 июня, в румынском порту Констанца произошел взрыв морского беспилотника. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на официальные источники.

Инцидент произошел около 10:30 в районе причалов №77–78. Неподалеку находятся штаб-квартира Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) и нефтяной терминал Oil Terminal.

После взрыва в городе был введен «красный» план реагирования, а территория вокруг места происшествия была оцеплена.

Министерство национальной обороны Румынии заявило, что обнаруженный объект соответствует типам морских дронов, применяемых в ходе войны в Украине. По предварительным данным, аппарат самоуничтожился.

«Территория оцеплена силами Румынской разведывательной службы, Береговой охраны и Министерства национальной обороны», отметили в ведомстве.

Как сообщает Digi24, на борту беспилотника могли находиться десятки килограммов взрывчатого вещества. Обстоятельства инцидента расследует местная прокуратура.

О произошедшем были проинформированы премьер-министр Румынии Эуджен Томак и президент страны Никушор Дан.