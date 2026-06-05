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В порту Констанцы взорвался морской дрон 0 523

В мире
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Digi24.

В румынском порту Констанца утром, 5 июня, произошел взрыв морского беспилотника. Власти ввели повышенный уровень реагирования и оцепили район происшествия. По предварительной оценке Министерства национальной обороны Румынии, аппарат может относиться к типу дронов, используемых в войне в Украине.

В пятницу, 5 июня, в румынском порту Констанца произошел взрыв морского беспилотника. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на официальные источники.

Инцидент произошел около 10:30 в районе причалов №77–78. Неподалеку находятся штаб-квартира Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) и нефтяной терминал Oil Terminal.

После взрыва в городе был введен «красный» план реагирования, а территория вокруг места происшествия была оцеплена.

Министерство национальной обороны Румынии заявило, что обнаруженный объект соответствует типам морских дронов, применяемых в ходе войны в Украине. По предварительным данным, аппарат самоуничтожился.

«Территория оцеплена силами Румынской разведывательной службы, Береговой охраны и Министерства национальной обороны», отметили в ведомстве.

Как сообщает Digi24, на борту беспилотника могли находиться десятки килограммов взрывчатого вещества. Обстоятельства инцидента расследует местная прокуратура.

О произошедшем были проинформированы премьер-министр Румынии Эуджен Томак и президент страны Никушор Дан.

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#вооружение #взрыв #безопасность #технологии #Румыния #дроны #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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