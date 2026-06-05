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«Платим в 2,3 раза больше, чем эстонцы!» у Кулбергса есть «экстравагантная идея» по поводу «Rail Baltica» 0 54

Политика
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: рельсы
ФОТО: Unsplash

Промедление правительства и непринятые решения существенно повлияли на продвижение проекта «Rail Baltica» — недовольство ходом процесса до сих пор выражает руководитель «RB Rail». Почему Латвии по-прежнему не хватает миллиардов евро для завершения проекта и чего исполнители проекта ожидают от нового правительства, подробнее рассказывают «Новости 360TV».

Новому правительству предстоит принять одно из самых важных решений в истории проекта Rail Baltica. Руководитель компании «RB Rail» призывает принять решение о завершении железнодорожной линии к 2035 году, подчеркивая, что правительству уже неоднократно предлагались различные решения для привлечения недостающего финансирования.

Премьер-министр Андрис Кулбергс указывает, что услышал этот сигнал, и обещает, что правительство в ближайшее время оценит возможные решения: «У меня есть идея, поскольку я глубоко изучил “Rail Baltica”. Мне нужно протестировать эту идею. Жизнеспособна ли она, потому что она экстравагантная, но могла бы решить проблему и быть понятной обществу».

Заключенный Латвией договор по основной трассе железнодорожного проекта «Rail Baltica» очень дорогой, — говорит руководитель «RB Rail». Стоимость одного километра в Латвии составляет 16 миллионов евро, что в 2,3 раза больше, чем в Эстонии, и примерно на 66% дороже, чем в Литве. Больше платим за щебень, грунт и другие основные материалы. В социальных сетях звучит критика, что эти договоры были заключены в то время, когда министром сообщения был Каспарс Бришкенс.

«Эти решения были неотложными, потому что в противном случае Латвия рисковала бы потерять финансирование, выделенное Европейским союзом, — до 700 миллионов евро. Моя деятельность в проекте “Rail Baltica” на посту министра была направлена на максимальное содействие открытости, в отличие от моих предшественников — и министра сообщения, и министра финансов, и премьер-министра, — когда были очевидные признаки того, что информация скрывалась», — рассказывает бывший министр сообщения, депутат Сейма Каспарс Бришкенс.

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#финансирование #правительство латвии #Каспарс Бришкенс
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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