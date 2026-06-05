В посте на Facebook Добмбрава подвел итог первой недели на посту руководителя МВД.

Для лучшего понимания своей миссии министр сгенерировал фото – с помощью искусственного интеллекта. На фото человек, похожий на Домбраву, скрестив руки, строго смотрит куда-то вправо. Вокруг насупленного министра размещены таблички учреждений, которые входят в систему внутренних дел. В тексте встречаются ошибки, но в целом все выглядит сурово. Лейтмотив фотополотна – у нас не забалуешь!

В том же настроении выдержана и подпись к фото: «Кажется ли вам, что с того момента, как мне доверили руководство системой внутренних дел, прошла всего неделя??», – задает риторический вопрос министр Домбрава.

И рассказывает о своих недоброжелателях: «Я начал работу в министерстве со слов, что меня будут ненавидеть Россия, иммигранты, организованная преступность и экономические группировки. Меня это не волнует. Меня также не волнует, если кому-то на другом конце Европы что-то не понравится».

Зачем Добмрава пошел в министры? Есть ответ и на этот вопрос: «Для меня важно, чтобы наш народ существовал сквозь века, а не был заменён другими народами».