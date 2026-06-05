В этом году Служба по обеспечению соблюдения законодательства изъяла у российского государства почти четыре миллиона евро.

Как и в предыдущих случаях, заявителем является украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» и ее дочерние предприятия. Изъятия связаны с военными операциями России на Украине.

Решение свидетельствует о том, что сумма в размере приблизительно 3,7 миллиона евро, временно конфискованная у государства, относится к программе ЕС по сотрудничеству на внешних границах, действовавшей несколько лет назад, в которой Финляндия участвовала вместе с Россией.

Согласно документам судебного пристава, России удалось внести финансовый вклад в размере приблизительно 3,7 миллиона евро до начала агрессивной войны на Украине в 2022 году.

Деньги в итоге оказались в распоряжении Министерства занятости и экономики. Проект был прекращен после начала агрессивной войны.

Средства, выплаченные Россией, остались в распоряжении министерства, у которого судебный пристав теперь их изъял.

Решение о конфискации остается в силе до дальнейшего уведомления.

Арест имущества — это мера предосторожности, гарантирующая, что владелец имущества не сможет продать или передать его другому лицу. Цель ареста — защитить интересы кредитора или истца.

С 2024 года Управление по обеспечению соблюдения законодательства конфисковало российские активы на сумму не менее 40 миллионов евро.

Помимо конфискации имущества, Финляндия начала в судебном порядке взыскивать с России компенсацию за причиненный ущерб.

На прошлой неделе Yle сообщило, что Хельсинкский окружной суд распорядился обеспечить исполнение компенсации в размере миллиарда евро, которую Арбитражный суд Гааги обязал Россию выплатить в 2023 году.

Таким образом, Россия должна компенсировать «Нафтогазу» ущерб, причиненный после захвата и уничтожения активов компании в Крыму в 2014 году.

Согласно Конвенции, каждое договаривающееся государство должно признать арбитражное решение обязательным к исполнению и обеспечить его исполнение на своей территории, что и сделала Финляндия.

Россия обжаловала это решение в Апелляционном суде.

Если решение станет юридически обязательным, то конфискованные в Финляндии российские государственные активы на сумму более четырех миллиардов евро должны быть переданы «Нафтогазу» в качестве компенсации.\