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Полиция в Латгале обнаружила плантации марихуаны и изъяла большое количество оружия 0 56

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.06.2026
LETA
Изображение к статье: Изъятое оружие

На этой неделе в Резекне, Резекненском и Мадонском краях полиция в ходе десяти обысков обнаружила две плантации марихуаны, задержала четырех человек и изъяла большое количество наркотиков, а также оружие, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

Операцию организовало Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции в сотрудничестве батальоном специального назначения.

3 июня были задержаны трое мужчин 1975, 1999 и 1977 годов рождения, а 4 июня - еще один человек, входивший в преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотических веществ.

В ходе обыска полиция изъяла 835 саженцев марихуаны, около 24 килограммов высушенной марихуаны и специализированное оборудование для ее выращивания. Кроме того, было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, около 100 его составных частей и наличные деньги - 3145 евро, на которые будет наложен арест.

Государственная полиция начала уголовный процесс и планирует просить суд применить к двум задержанным меру пресечения, связанную с лишением свободы.

За преступления предусмотрено наказание по двум статьям Уголовного закона - за незаконное выращивание растений и за незаконное изготовление, хранение и перевозку наркотических веществ в группе лиц в крупном размере.

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#полиция #оружие #преступность #марихуана #обыск #задержание #наркотики
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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