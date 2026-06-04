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Завершилась сложная спасательная операция после трагедии с латвийскими альпинистами на Денали 0 182

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гора Денали

Гора Денали.

ФОТО: Unsplash

Спасатели завершили эвакуацию тел трёх латвийских альпинистов, погибших на горе Денали в конце мая. Следующим этапом станет проведение судебно-медицинских экспертиз и подготовка к возвращению погибших в Латвию.

На Аляске завершилась операция по эвакуации тел трёх латвийских альпинистов, погибших во время восхождения на Денали — высочайшую вершину Северной Америки.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии, в ночь на четверг по латвийскому времени все трое погибших были доставлены с горы вниз. После завершения эвакуации останки перевезены в Центр судебно-медицинской экспертизы в Анкоридже. После проведения необходимых процедур начнётся подготовка к их репатриации в Латвию.

Трагедия произошла в конце мая во время восхождения на Денали. В результате падения на одном из самых сложных участков маршрута погибли Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс.

Ещё один участник экспедиции, Мартиньш Билзенс, получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу Анкориджа. Позднее стало известно, что его состояние стабилизировалось и угрозы жизни нет. Остальные трое участников группы были эвакуированы спасателями. У двоих из них диагностированы обморожения.

По данным американской Службы национальных парков, несчастный случай произошёл между верхним лагерем High Camp и перевалом Denali Pass на высоте около 5545 метров. После падения четверых участников экспедиции трое оставшихся членов группы пытались оказать помощь товарищам, а затем самостоятельно вернулись в верхний лагерь и сообщили о произошедшем спасателям.

Для латвийского альпинистского сообщества эта трагедия стала одной из самых тяжёлых за последние десятилетия. Особенно драматичным происшествие делает тот факт, что все участники экспедиции обладали серьёзным опытом высотных восхождений. Многие из них ранее покоряли семитысячники Памира и участвовали в сложных международных экспедициях.

Денали считается одной из самых суровых вершин мира. Несмотря на высоту 6190 метров, главную опасность здесь создают экстремальный холод, сильные ветры и быстро меняющаяся погода.

Во время экспедиции латвийским альпинистам предстояло провести более трёх недель в условиях высокогорья, преодолеть почти четыре километра перепада высот и пройти около ста километров маршрута с тяжёлым снаряжением и запасами продовольствия.

Теперь спасательная операция полностью завершена, а дальнейшие действия будут связаны с оформлением документов и возвращением погибших на родину.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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