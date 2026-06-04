Израиль и Ливан достигли договоренности о продлении режима прекращения огня и возобновлении переговоров по вопросам безопасности и политического урегулирования. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Госдепартаментом США по итогам очередного раунда переговоров при американском посредничестве.

Согласно документу, дальнейшее сохранение перемирия будет зависеть от полного прекращения обстрелов со стороны группировки «Хезболла» и вывода ее вооруженных формирований из южных районов Ливана.

Переговоры прошли в Вашингтоне и продолжались почти девять часов. Они состоялись на фоне предупреждений Израиля о возможном расширении военной операции в Ливане, что могло осложнить дипломатические усилия США в регионе, включая контакты с Ираном.

Стороны договорились возобновить переговорный процесс на неделе, начинающейся 22 июня, с целью подготовки более всеобъемлющего соглашения.

В совместном заявлении также говорится о планах по созданию пилотных зон, где исключительный контроль над безопасностью перейдет к Ливанским вооруженным силам. При этом на этих территориях не должно остаться никаких негосударственных вооруженных формирований.

Израиль подтвердил свою позицию о том, что гарантировать безопасность страны возможно только при условии разоружения «Хезболлы» и ликвидации ее военной инфраструктуры на территории Ливана.

«Израиль подтвердил, что его безопасность и уважение к его территориальной целостности могут быть обеспечены только путем разоружения "Хезболлы" и ликвидации ее инфраструктуры на всей территории Ливана».

В свою очередь Ливан заявил о необходимости полного прекращения боевых действий, соблюдения международно признанных границ и укрепления государственного суверенитета.

«Ливан подтвердил необходимость взаимного соблюдения международно признанных границ, насущную потребность в полном прекращении боевых действий, подчеркнув принципы территориальной целостности и полного государственного суверенитета».

Бейрут также обязался усилить возможности национальной армии при поддержке США, чтобы обеспечить эффективный контроль над всей территорией страны.

Соединенные Штаты подтвердили готовность продолжить поддержку Ливанских вооруженных сил и содействовать диалогу между сторонами.

Кроме того, участники переговоров осудили действия Ирана, которые, по их мнению, способствуют дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

«Все стороны осудили нападения Ирана на страны региона и текущие действия, подрывающие стабильность на Ближнем Востоке, будь то через поддержку своих союзников или через любые другие акты агрессии».

Ранее, 16 мая, при посредничестве США уже было достигнуто соглашение о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. Однако в последние недели стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия и продолжали обмениваться ударами.

Новая договоренность позволяет сохранить дипломатический канал между Израилем и Ливаном и снизить риск дальнейшей эскалации на границе. Однако устойчивость перемирия будет зависеть от выполнения сторонами взятых обязательств, ситуации вокруг «Хезболлы» и способности международных посредников удержать конфликт от нового витка вооруженного противостояния.