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Bloomberg: союзники Киева прорабатывают дипломатический сценарий окончания войны 1 231

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Bloomberg: союзники Киева прорабатывают дипломатический сценарий окончания войны

Bloomberg сообщает о разработке партнерами Украины плана привлечения Путина к переговорам о прекращении войны.

Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной обсуждают возможные шаги по вовлечению России в переговорный процесс с целью прекращения войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

По данным агентства, представители трех крупнейших экономик Европы ведут обсуждения формата возможных переговоров с участием Москвы и Киева. Этот вопрос также уже обсуждался с украинской стороной.

Источники Bloomberg отмечают, что консультации пока находятся на предварительной стадии, а детали возможного переговорного процесса продолжают прорабатываться.

При этом собеседники агентства подчеркивают, что окончательное решение о том, стоит ли продолжать попытки организации переговоров с Россией, остается за президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам источников, европейские союзники не намерены оказывать давление на Киев и навязывать украинскому руководству стратегию урегулирования, с которой оно не согласно.

Как отмечает Bloomberg, представители правительств Франции и Великобритании не предоставили оперативных комментариев по поводу публикации, а представитель правительства Германии отказался от комментариев.

Ожидается, что в ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем обсуждения может стать дальнейшая координация усилий европейских стран по урегулированию конфликта в Украине.

По информации Bloomberg, ключевые европейские союзники Киева активизировали обсуждение возможных дипломатических механизмов прекращения войны. Однако вопрос о начале переговорного процесса по-прежнему остается сложным, а окончательные решения будут зависеть как от позиции Украины, так и от готовности сторон к диалогу.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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