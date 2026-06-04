На самом деле, они не ленивые, а медлительные.

Ленивец является настоящим образцом экономного расхода энергии среди млекопитающих. Его пищеварение и обмен веществ функционируют в замедленном режиме, так как получить много энергии из листьев, которыми они питаются, невозможно.

Только когда у самки появляются детеныши, она становится более активной. Интересно, что ленивцы умеют плавать, хотя делают это неуклюже, но быстро, так как в тропических лесах часто происходят наводнения и речные разливы.

В русском языке название этих животных действительно связано со словом «лень», в то время как по-английски они называются sloth — от слова «медленный», что более точно отражает их природу. Латинское название животного — folivora — переводится как «листоеды».