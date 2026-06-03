13 и 14 июня в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель 2026», которая соберет четвероногих представителей различных пород из Латвии и других стран. В течение двух дней посетители смогут понаблюдать за оценкой собак и кошек, познакомиться с редкими и необычными породами, насладиться шоу, а также найти все необходимое для хорошего самочувствия и повседневной жизни своих питомцев.

Редкие и впечатляющие породы собак

На выставке любителей собак ждет возможность познакомиться как с популярными, так и с редко встречающимися в Латвии породами из разных стран мира. Среди самых необычных участников будут шапендуа, кангальская овчарка – национальная порода Турции, уругвайский мастиф, гренландская собака и боснийская грубошерстная гончая. Посетители смогут следить за оценкой собак в рингах, а также насладиться показательными выступлениями пород, демонстрациями элементов послушания и выступлениями по канистерапии.

500 кошек и шанс завоевать самые престижные титулы в мире

Не менее впечатляющей будет и экспозиция кошек — в выставке примут участие 500 кошек из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Италии, Испании и Словении. Особое внимание привлекут редкие и экзотические породы, в том числе Као Мани и Ликой. «Латвийский победитель 2026» станет одной из редких возможностей понаблюдать за кошачьими конкурсами мирового уровня, ведь только в этом году на данной выставке можно получить высшие титулы Всемирной кошачьей федерации (WCF) – Master, Double Master и Triple Master. Эти титулы присваиваются кошкам, которые на протяжении длительного времени получали высшие оценки на международных выставках и постепенно достигли самого высокого уровня соревнований.

Все для хорошего самочувствия повседневной жизни питомцев

Посетители «Латвийский победитель 2026» найдут широкий ассортимент товаров и услуг для домашних животных — от товаров повседневного спроса до профессиональных средств по уходу и новинок. На Кипсале будет возможность приобрести качественный свежий корм для собак от эстонского бренда BRUX FOOD, натуральные лиофилизированные лакомства от MARKO DELIGHTS и LJ Snacks, а также продукцию Calibra, N&D и Farmina Pet Food для кошек и собак. В свою очередь, ZooCentrs.lv, ONEGA и OZI Home предложат профессиональную косметику, средства по уходу, аксессуары для выставок, игрушки, воски для лап и другие товары для ежедневного ухода и комфорта ваших питомцев.

Демонстрации, шоу и другие мероприятия для всей семьи

В оба дня выставки на Кипсале будут проходить разнообразные мероприятия! Семьи с детьми смогут посмотреть демонстрации редких пород, выступления артистов цирковой студии, представления с элементами международных соревнований по послушанию, занятия по канистерапии и презентации пород. В завершении дня также состоятся финалы престижных конкурсов Best in Show для кошек и конкурсов для собак международной выставки «Латвийский победитель 2026».

Консультации специалистов и ценные советы

На выставке также будут доступны бесплатные консультации специалистов по питанию, уходу и здоровью животных. Как опытные владельцы питомцев, так и те, кто только планирует завести нового четвероногого друга, смогут задать интересующие их вопросы и получить ценные советы.

Более подробная информация: bt1.lv/latwinner

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