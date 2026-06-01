Кошки обычно ведут себя независимо, но некоторые из них постоянно следуют за своими хозяевами.

Тем не менее, есть питомцы, которые буквально преследуют своих владельцев.

Такое поведение больше напоминает преданность собак.

Почему же кошка так сильно привязывается к человеку?

Вы ее спасли

Если вы хотите, чтобы ваше животное по-настоящему любило вас, стоит спасти его с улицы. Такие кошки проявляют особую привязанность к своим владельцам.

Как правило, питомцы, подобранные с улицы в молодом возрасте, становятся невероятно преданными.

Вырастили с раннего возраста

У кошек хорошая память, и они легко связывают вас с тем, что вы их вырастили. Если взять совсем маленького котенка и проводить с ним много времени, он станет очень привязанным к своему хозяину.

Эксперты считают, что хозяин для кошки становится чем-то вроде матери.

Причины, не связанные с любовью

Иногда кошка может не доверять человеку, поэтому она решает не упускать его из виду. В таком случае вам потребуется больше времени для налаживания отношений.

Иногда питомцу просто нечем заняться, и преследование владельца становится для него развлечением.

Также внезапный интерес со стороны кошки может указывать на то, что вам стоит проверить ее миску — возможно, она просто голодна.