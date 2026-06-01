Исследование адаптации колибри к изменениям климата

Дата публикации: 01.06.2026
Исследование адаптации колибри к изменениям климата

Как колибри справляются с изменениями в своей среде обитания.

 

Изменение климата иногда заставляет виды подниматься на новые высоты. Орнитологи из США решили выяснить, смогут ли птицы адаптироваться к жизни на больших высотах. В качестве объекта исследования был выбран вид колибри Калипта Анны, который уже не раз сталкивался с необходимостью "переезда" на более высокие уровни биосферы.

Калипты Анны неоднократно искали новые места обитания из-за повышения температуры в привычных районах. В настоящее время они встречаются на высотах от 10 до 2800 метров. Чтобы определить пределы их возможностей, ученые подняли 26 особей на 1200 метров выше их обычной высоты обитания.

На высоте колибри сталкиваются с двумя основными проблемами: холодом и разреженным воздухом. Ученые измеряли скорость метаболизма птиц, их реакцию на температуру и нехватку кислорода. В рамках исследования использовались специальные воронки с сиропом, которые позволяли оценить потребление кислорода во время кормления.

Во время сна у колибри также измеряли уровень углекислого газа, что помогает оценить обмен веществ. Из-за похолодания птицы впадали в оцепенение на 87,5% времени ночи, что больше, чем обычно. Это позволяло им экономить энергию, замедляя метаболизм на 37%.

Такие изменения наблюдались у всех особей, независимо от их исходной высоты обитания. Однако у птиц, которые изначально жили на больших высотах, увеличивался объем сердца, что, по мнению ученых, связано с необходимостью улучшения циркуляции крови в условиях нехватки кислорода.

Результаты исследования показали, что колибри, обычно отличающиеся активностью, значительно снижали свою активность, реже летали и меньше времени проводили в полете. Несмотря на способность вида адаптироваться к сложным условиям, холод и низкое атмосферное давление на высоте могут оказаться для них слишком сложными, считают авторы исследования.

Ученые предполагают, что адаптация может происходить очень медленно и постепенно, или колибри могут выбрать другой путь в поисках нового дома — переместиться на север, изменив широту, а не высоту.

