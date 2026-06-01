В Латвии за случаи буллинга в школах должны отвечать не только учителя и директора. Министр образования Илзе Индриксоне считает, что в каждом самоуправлении необходимо назначить конкретного специалиста, который будет следить за решением подобных проблем и помогать детям в кризисных ситуациях.

Новый министр образования и науки Илзе Индриксоне намерена уделить особое внимание вопросам безопасности в школах, включая борьбу с буллингом. В интервью Латвийскому радио она заявила, что существующая система не всегда позволяет эффективно реагировать на случаи травли и агрессии среди учащихся, пишет ЛЕТА.

По словам министра, одной из распространённых проблем остаётся ситуация, когда ребёнок, ставший участником конфликтов или систематически издевающийся над другими детьми, просто переводится в другую школу. Такой подход, считает Индриксоне, не устраняет проблему, а лишь переносит её в другое учебное заведение.

Сейчас основная ответственность за подобные ситуации фактически лежит на директорах школ и педагогах. Однако министр убеждена, что этого недостаточно. По её мнению, в каждом самоуправлении должен быть назначен конкретный специалист, который будет отслеживать подобные случаи, координировать помощь и контролировать, как решаются проблемы в разных школах.

Индриксоне отметила, что многие руководители образовательных учреждений и управлений образования не всегда используют все имеющиеся возможности и иногда опасаются брать на себя ответственность за сложные решения.

При этом Центр защиты детей готов участвовать в разрешении кризисных ситуаций, однако важно чётко понимать, кто именно отвечает за проблему на местном уровне.

Что важно знать: министр предлагает не только помогать детям, ставшим жертвами буллинга, но и работать с самими агрессорами, поскольку причины такого поведения часто связаны с более глубокими проблемами.

По словам Индриксоне, нельзя ограничиваться поиском виновных.

«Ни один ребёнок не рождается плохим», — подчеркнула министр, говоря о необходимости своевременной поддержки и помощи как пострадавшим детям, так и тем, кто сам проявляет агрессию.

Она также заявила о готовности заниматься этой темой уже в ближайшие месяцы совместно с самоуправлениями. По её словам, летние каникулы — подходящее время для подготовки изменений и выработки новых подходов перед началом следующего учебного года.

Тема безопасности в образовательных учреждениях стала одним из главных приоритетов Индриксоне после вступления в должность в составе нового правительства.

Ранее министр уже подчёркивала, что школам необходимы не только инструкции на случай кризисных ситуаций, но и практические тренировки, которые помогут детям и педагогам чувствовать себя увереннее в нестандартных обстоятельствах.

Если инициатива будет реализована, ответственность за предотвращение и решение случаев буллинга впервые может быть закреплена не только за школами, но и за конкретными представителями самоуправлений.