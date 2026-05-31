«Мы, латвийцы, здесь сами разберемся!» – Майрис Бриедис 1 325

Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Майрис Бриедис.

Известный политик и выдающийся спортсмен Майрис Бриедис в видео-интервью bb.lv разъяснил свою позицию по поводу лишения одного из политиков депутатского мандата.

«Когда я говорил о латышах, то имел в виду латыши не в узком этническом смысле, а всех латвийцев, независимо от языка. Я сам рос в смешанной семье и всегда выступал против того, чтобы делить людей по этнической принадлежности и языку!» – говорит депутат Рижской думы, всемирно известный боксер Майрис Бриедис.

Бриедис также прокомментировал раздающиеся из-за границы заявления о ситуации в Латвии. «Мы в нашей семье в Латвии разберемся сами», – говорит известный политик, депутат Рижской думы и выдающийся спортсмен Майрис Бриедис.

#интервью #Латвия #спорт #язык #боксер #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
Видео