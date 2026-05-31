В Этнографическом музее пройдет ежегодная ярмарка народного прикладного искусства 0 77

Культура &
Дата публикации: 31.05.2026
LETA
Изображение к статье: Ярмарка в этнографическом музее

Publicitātes foto

Латвийский этнографический музей под открытым небом проведет ярмарку традиционного народного прикладного искусства 6 и 7 июня, сообщает LETA.

В этом году более 500 латвийских ремесленников, производителей продуктов питания и косметики, книжных издательств и предприятий общественного питания представят свою продукцию на ярмарке. Также будет организована разнообразная культурная программа с танцами, песнями, театральными представлениями, каруселью для детей и различными демонстрациями ремесленных навыков.

На ярмарке ремесленники со всех регионов Латвии предложат посмотреть и приобрести изделия из керамики, различные плетеные изделия, деревянные предметы, изготовленные традиционными методами обработки, изделия из кожи, металлоизделия, ювелирные украшения, скатерти, сотканные ткачами, полотенца, шарфы и одеяла; будут представлены изделия из вязания и крючком, а также можно будет приобрести одежду, натуральную косметику и банные принадлежности, а также игрушки, свечи, изделия из стекла, полиграфическую продукцию и другие товары.

На рынке вы сможете не только приобрести изделия народного прикладного искусства, но и пообщаться с многочисленными ремесленниками, готовыми продемонстрировать и обучить своим навыкам. Демонстрации ремесел будут проходить в оба дня на Рыночной площади и по всей территории ярмарки. Вы сможете освоить свои первые навыки в гончарной мастерской, научиться прясть шерсть, плести корзины и плетеные изделия, валять, вырезать ложки и абру, делать пастель, ткать фарфор, заниматься бисероплетением, вышивать крестиком, делать куклы, вязать банные метлы, изготавливать травяные коврики и другие навыки, а также получите возможность научиться основам игры на кокле.

Также посетителей ждут выступления фольклорных и танцевальных коллективов.

#культура #традиции #ярмарка
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
