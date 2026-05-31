В обществе время от времени звучат опасения по поводу возможного недобросовестного использования или исчезновения помощи, пожертвованной Украине. В программе TV24 «Uz līnijas» майор Национальных вооружённых сил и офицер штаба Земессардзе Янис Слаидиньш рассказал, как на практике происходит передача помощи украинским военным.

Слаидиньш признал, что отдельные случаи недобросовестного использования помощи ранее действительно были, однако подчеркнул, что, по его опыту, помощь передаётся непосредственно в руки украинских солдат. Он пояснил, что без официальной регистрации в украинской системе доставить помощь через границу невозможно.

По его словам, украинские подразделения сами расписываются за полученное оборудование — будь то дроны, автомобили или другое снаряжение. Вся помощь закрепляется за конкретными подразделениями.

Слаидиньш отметил, что знакомые ему украинские командиры благодарны за полученную поддержку, и он может утверждать, что помощь попадает именно туда, куда предназначена.

В то же время он признал, что любые сообщения об исчезновении помощи вызывают у общества болезненную реакцию, поскольку люди жертвуют деньги и вещи с уверенностью, что поддержка дойдёт до украинских военных.

В разговоре также участвовал защитник сборной Латвии по хоккею Арвилс Бергманис. Он отметил, что людям важно понимать, куда именно попадают их пожертвования. При этом он подчеркнул, что не всегда есть возможность лично доставить помощь в Украину, поэтому люди часто жертвуют, доверяя, что поддержка достигнет своей цели.