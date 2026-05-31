Тот самый банк, который многократно корили за отказ общаться с клиентами на русском языке, только что прислал Вашему автору письмо – что характерно, бумажное! – с разъяснениями, как использовать новую платежную карту. Выполнено оно было на родном для меня языке. Так что критику, вероятно, учли. А что же с госязыком происходит, тем временем?

Нет единой системы

9 593 541 евро были затрачены в 2024-25 гг. из различных источников на обучение взрослых латышскому языку (из этой суммы – 355 790 евро за счет самоуправлений). По данным центра общественной политики PROVIDUS, освоить его удалось 11 469 обучаемым – по крайней мере, таково количество выданных сертификатов. Тем не менее, все «свидетельствует о чрезвычайно раздробленной картине»…

Глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис (Союз «зеленых» и крестьян) констатировал, что Латвия как независимое государство прожила более трех с половиной десятилетий, пока не осознала, что обучение госязыку не укладывается в единую систему.

«Нет единых требований… чтобы курсы были с известной отдачей», – сказал бывший глава Конституционного Суда.

Кто все эти люди

Лидируют по числу обучаемых, конечно, граждане Украины со временным статусом в ЛР – в 2024 году грамматику и лексику затвердили 4802 человек, в 2025 – еще 2869.

Следом идут «граждане третьих государств», по разным причинам перебравшиеся в нашу республику – соответственно, 779 и 571.

Самые усердные учащиеся – из Восточной Азии. Фото - inovacijucentrs.lv

Из категории местных жителей самым многочисленным отрядом являются клиенты Государственной службы занятости – на курсы при бирже труда ходило 1208 и 1184 человек. А еще 56 обучаемых за два года принадлежит к категории репатриантов, указывают данные, которые обобщила директор PROVIDUS Санда Лиепиня.

А вот Министерство образования и науки полагает, что им строится «прозрачная, основанная на данных система, интегрированная в национальную систему образования, способна гибко реагировать на демографические, миграционные и потребности рынка труда».

Создается «модуль услуги освоения государственного языка», или платформа STARS, в которой объединят данные 1) Государственной информационной системы образования, 2) Информационной системы государственных проверок, 3) Управления гражданства и миграции, 4) Фонда общественной интеграции, 5) Государственного агентства занятости. В единой базе данных «информация о динамике изучения языка и карьерном развитии каждого клиента доступна в удобном формате».

– Люди дорогие, сколько мы можем это мариновать? – задал риторический вопрос Г.Кутрис. «Государственная денюжка», по его словам, разбазаривается.

Хождение по мукам

Лана Франческа Дреймане, заместитель госсекретаря МОН по вопросам высшего образования, науки и политики государственного языка, признала «фрагментацию ресурсов». Есть еще «неосвоенные целевые группы».

Денег государство, на «один из краеугольных камней», коим является госязык, не жалеет – на 2026 год выделено 6 185 934 евро, хотя страна находится «в условиях бюджетной консолидации». Ожидается, что в этом году публичным финансированием смогут воспользоваться 3603 гражданина Украины, 2629 безработных, 815 граждан третьих государств, 30 реэмигрантов и 25 беженцев. Именно на диаспору пойдут средства Европейского фонда когезии.

Министерство намерено иметь четкую картину – каковы успехи каждого обучаемого, а не «ходить по кругу». Все претенденты на сдачу экзаменов смогут пройти процедуру самопроверки – с уровня A1 до С2 (доступна на ресурсе valoda.lv). Педагоги-лингвисты получат методическую помощь для работы с латышским языком как с иностранным – и для обучения взрослых. И, конечно, разработка новых учебных материалов.

Платформа STARS, по словам Л.Ф.Дреймане, дает сведения и о частных курсах, обучении на деньги из фондов Европы. На ресурсе stars.gov.lv можно, кстати, найти данные и о профессиональном образовании, предложении по переквалификации от высших школ. Ряд образовательных практик, по словам чиновницы, являются «немножко архаичными», но все равно пойдут в дело, наравне с современными, цифровыми.

Депутат Раймондс Бергманис («Объединенный список») выразил пожелание, чтобы языковые экзамены во всей стране – от Риги до Даугавпилса, были одинаковыми и прозрачными, подобно тестам на сдачу водительских прав.

«Нам, как государству, очень важно, – подчеркнул штангист и бывший министр обороны. – Мы тратим очень большие средства». Если же выпускники языковых курсов неспособны сдать экзамены, то с таковыми учреждениями нужно поступать, как с автошколами, чьи курсанты проваливают проверочную езду, т.е. лишать лицензии.

Вот такая диспропорция

Государственные проверки на знание языка идут в Латвии с 1992 года, а тем временем среди нескольких десятков муниципалитетов страны сегодня лишь семь оказывают помощь в курсах.

Депутат Анна Ранцане («Новое Единство») высказала мнение, что сегодня некоторые обучаемые записываются сразу на несколько курсов, отчего возникает риск двойного финансирования. Как полагает политик, осваивать латышский лучше – на языковых клубах.

Артурс Бутанс (Национальное объединение) озаботился «местными не говорящими по-латышски».

– Есть ли они в каких-то категориях? Или только, когда они – безработные?

На это присутствующие чиновники пояснили, что, за последние 35 лет в той или иной степени госязык нелатышами освоен. Если же нет, то он либо безработный, либо может таковым стать. Потому Государственное агентство занятости работает и с группой «потенциальных соискателей».

Тем не менее, А.Бутанс считает, что «мы льем воду в дырявое ведро». Люди формально проходят курсы, а потом идут работать в Bolt, где общаются по-английски, а не по-латышски. «В интеграционных документах этого не нашел».

На это специалисты пояснили, что одно дело – владение, а другое – применение языка. И в ЛР это – «чрезвычайно диспропорционально». В ряде городов – например, в Латгальском регионе – сама лингвистическая среда не способствует языку!

А еще, по экспертным оценкам, люди начинают думать о государственных делах, в т.ч. о языке, когда удовлетворены их основные потребности. Вот с этим, увы, у очень многих жителей страны дело обстоит худо.

…Что интересно, в ходе дискуссии в Сейме, понятие «искусственный интеллект» было произнесено только раз, и то вскользь. А между тем, сегодня даже экзотические языки можно выучить при помощи мобильного приложения Duolingo, буквально находящегося в кармане. Что же наша прославленная IT-индустрия не шагнет в ногу со временем, и не обеспечит смартфоны модной, латышской, аппликацией? Тем временем, увы, многие учащиеся взрослые по-прежнему корпят над учебником Векслера и Юрика.