Нет денег, но есть выход: в Латвии разрешили лечиться у людей без медицинского диплома 1 367

Наша Латвия
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Массаж.

В медицинском колледже Латвийского государственного университета, в помещениях учебного заведения, пациентам предоставляются лечебный массаж и подводный массаж тела.

Записаться на массаж можно как к сертифицированному массажисту, так и к студентам во время клинической практики (под наблюдением сертифицированного массажиста).

К примеру, 1 сеанс шейного отдела позвоночника (20 минут) стоит 18 евро, массаж спины (30 минут) - в обычном случае стоит 22 евро.

Однако при выполнении услуги студентом во время клинической практики – скидка 25% от цены; если же услуга выполняется студентом во время обучения, применяется скидка 65% от цены.

Стоматология: лечиться и учиться

Также можно воспользоваться услугами студентов-медиков старших курсов Латвийского университета и Института стоматологии Рижского университета им. П. Страдыня. Там предлагаются такие виды услуг:

  • Гигиена полости рта у студентов стоматологического факультета.

  • Детская стоматология.

  • Оральная хирургия.

  • Терапевтическая стоматология.

  • Протезирование.

Что при этом подчеркивается: студенты не оказывают помощь в острых случаях, когда например, внезапно и сильно заболел зуб. В обычных случаях студенты могут запломбировать зуб, а также оказать хирургические услуги (например, удалить зуб).

В случае установки протеза за используемые материалы надо будет заплатить. Что касается осмотра, рентгена, составления плана лечения, то все это пациент может получить бесплатно. Если, конечно, готов доверить свои зубы человеку без медицинского диплома.

#здравоохранение #образование #медицина #Латвия #студенты #скидки #массаж #стоматология #лечение
Антон Городницкий
