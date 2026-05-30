Речь идет о тамаринде (индийском финике), который немного напоминает земляной орех, хотя под корочкой содержится не орешек, а волокнистая, липкая, коричневая, кисло-сладкая мякоть с крупными семенами.

Спелый тамаринд имеет кисло-сладкий вкус, который часто сравнивают с сочетанием чернослива и кураги.

Это плод одноименного вечнозеленого дерева семейства бобовых родом из Мадагаскара, но также произрастающего в Мексике, странах Южной Америки, Азии.

Тамаринд – богатый источник калия, микроэлемента, необходимого для работы сердца и гладкой мускулатуры. Также этот чудесный продукт содержит много железа и считается сильным женским афродизиаком.