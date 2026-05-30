С ценами на топливо в Риге, Таллинне и Вильнюсе непросто разобраться. Пробуем

Бизнес
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бензин
ФОТО: pixabay

На прошедшей рабочей неделе в столицах стран Балтии наблюдались различные тенденции цен на топливо - в Риге они снизились, в Таллинне выросли, а в Вильнюсе подорожал бензин, а цена дизтоплива снизилась.

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Вильнюсе, самая низкая - в Таллинне. Дизтопливо было самым дорогим в Вильнюсе, а меньше всего стоило в Риге.

В Риге на АЗС "Circle K" на улице Краста цена бензина 95-й марки за неделю снизилась на 3,17 и составила в пятницу 1,834 евро за литр. Цена дизтоплива уменьшилась на 8,4% до 1,754 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю бензин 95-й марки стоил 1,859 евро за литр, что на 0,3% больше, чем неделей ранее, а цена дизтоплива снизилась на 2% до 1,919 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки за неделю выросла на 1,1% до 1,789 евро за литр, а цена дизтоплива - на 1,4% до 1,804 евро за литр.

Цена автогаза в Риге по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15,2% до 0,895 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза не изменилась - 0,919 евро за литр, а в Таллинне он подорожал на 0,8% до 0,98 евро за литр.

#Рига #цены #бензин #энергетика #Вильнюс #топливо #АЗС
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
