Против дрона нет приема? Эстонцы утверждают, что нашли 0 272

Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Управление дроном

На трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии, между тройным стыком границ Эстонии, Латвии и России и пунктом пропуска "Лухамаа", установлены первые стационарные системы обнаружения и мониторинга для борьбы с дронами. На остальной части сухопутной границы их установят в течение текущего года.

"Первые устройства установлены и работают. Это, конечно, только начало: мы движемся к созданию сети противодействия дронам, которая покроет всю Эстонию, но этот шаг показывает, что проделанная подготовительная работа принесла свои плоды. Недавние инциденты с дронами показывают, что при планировании наших возможностей мы весьма реалистично оценили угрозы и приняли взвешенные решения. Наша восточная граница хорошо охраняется, а усиление возможностей по борьбе с дронами повышает чувство безопасности для всей Европы", - заявил министр внутренних дел Игорь Таро.

В пятницу в Юго-Восточной Эстонии Таро ознакомился как с ходом строительных работ на восточной границе на участке вблизи Саатсеского сапога, так и с состоянием установки систем мониторинга на линии реки Пиуза. В местах, где стационарной техники для мониторинга пока нет или которые требуют повышенного внимания, пограничники продемонстрировали использование новых мобильных систем наблюдения.

"Я убедился, что возможности по охране границы улучшаются с каждым днем. Работа идет, строительство не стоит на месте, наша пограничная охрана надежна и становится все лучше", - сказал Таро.

Строительство восточной границы и усиление возможностей по мониторингу с помощью дронов осуществляются при софинансировании Европейского союза.

#Эстония #граница #безопасность #технологии #дроны
Автор - Андрей Хазов
