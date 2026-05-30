Как правильно хранить огурцы

Люблю!
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить огурцы

Некоторые продукты не стоит хранить рядом с огурцами.

 

Огурцы — это полезные и вкусные овощи, которые часто можно найти в холодильниках. Многие не представляют себе вкусного салата или освежающего гаспачо без них. Обычно огурцы хранят в холодильнике, но действительно ли это правильный подход? Эксперты утверждают, что оптимальным местом для хранения этих зеленых овощей является кухонный шкаф. Хотя многим может показаться странным, что теплые огурцы могут быть вкусными, на это есть веские причины.

Сотрудники Колледжа сельскохозяйственных и экологических наук отмечают, что если огурцы хранятся при температуре ниже 10 градусов дольше трех дней, это может привести к "холодовой травме". В результате овощи становятся водянистыми и начинают быстро гнить. Поэтому специалисты рекомендуют хранить огурцы в шкафу или в вазе для фруктов на обеденном столе.

Кроме того, огурцы не следует хранить рядом с некоторыми другими фруктами и овощами. Эти плоды очень чувствительны к этилену — природному газу, который ускоряет созревание и порчу продуктов. Чтобы ваши огурцы хранились дольше, держите их подальше от бананов, помидоров и дынь, так как они выделяют этилен.

Также важно, чтобы огурцы находились в темном месте, так как прямые солнечные лучи могут повредить эти овощи.

Интересный факт

Некоторые специалисты считают, что огурец на самом деле является фруктом, а не овощем. По данным Европейского информационного совета по продуктам питания (EUFIC), это связано с тем, что в огурцах есть семена, и они произрастают из цветов. Соглашаться с этим мнением или нет — решать вам.

