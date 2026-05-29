Губы «уточкой» и ресницы XXL: какие бьюти-привычки добавляют возраст

Люблю!
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чрезмерно увеличенные губы давно стали спорным бьюти-трендом.

Иногда женщина может выглядеть старше своих лет вовсе не из-за возраста, а из-за определенных деталей во внешности и стиле. Специалисты по имиджу отмечают: некоторые модные приемы, макияж и даже манера держаться способны визуально прибавить несколько лет.

Слишком объемные губы

Чрезмерно увеличенные губы давно стали спорным бьюти-трендом. Эксперты считают, что чрезмерный объем нередко делает лицо визуально тяжелее и добавляет возраст, особенно если процедура выполнена неестественно.

Неудачная форма бровей

Слишком тонкие брови уже давно считаются устаревшим приемом. Более естественная форма и умеренная густота помогают сделать лицо свежее и мягче.

Неподходящий цвет волос

Даже дорогой оттенок может визуально состарить, если он не сочетается с цветотипом кожи и чертами лица. Слишком темные, тусклые или неестественные оттенки часто подчеркивают усталость и возрастные изменения.

Лишний вес и отсутствие тонуса

Стилисты отмечают, что не столько цифра на весах, сколько общий тонус и подвижность влияют на восприятие возраста. Усталость, тяжесть движений и скованность нередко делают образ старше.

Сутулая осанка

Осанка напрямую влияет на впечатление о человеке. Сутулость визуально добавляет возраст, делает фигуру уставшей и лишает образ уверенности.

Шаркающая походка

Манера двигаться тоже играет важную роль. Легкая и уверенная походка всегда воспринимается моложе, чем медленные и тяжелые движения.

Неподходящий аромат

Слишком тяжелые, резкие или «возрастные» духи могут создавать диссонанс с образом. Парфюм должен подчеркивать индивидуальность, а не делать внешний вид визуально старше.

Что еще может прибавлять возраст

Специалисты также относят к визуально старящим деталям:

  • постоянно недовольное выражение лица;

  • неухоженные зубы;

  • слишком плотный тональный крем;

  • избыток филлеров;

  • чрезмерно яркие или слишком длинные нарощенные ресницы.

Эксперты напоминают: молодость во многом зависит не только от внешности, но и от общего впечатления — осанки, мимики, уверенности в себе и чувства меры. Именно естественность, ухоженность и гармоничный образ чаще всего помогают выглядеть свежее и моложе своих лет.

#мода #возраст #макияж #стиль #красота #уход за собой #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
