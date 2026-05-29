Иногда женщина может выглядеть старше своих лет вовсе не из-за возраста, а из-за определенных деталей во внешности и стиле. Специалисты по имиджу отмечают: некоторые модные приемы, макияж и даже манера держаться способны визуально прибавить несколько лет.
Слишком объемные губы
Чрезмерно увеличенные губы давно стали спорным бьюти-трендом. Эксперты считают, что чрезмерный объем нередко делает лицо визуально тяжелее и добавляет возраст, особенно если процедура выполнена неестественно.
Неудачная форма бровей
Слишком тонкие брови уже давно считаются устаревшим приемом. Более естественная форма и умеренная густота помогают сделать лицо свежее и мягче.
Неподходящий цвет волос
Даже дорогой оттенок может визуально состарить, если он не сочетается с цветотипом кожи и чертами лица. Слишком темные, тусклые или неестественные оттенки часто подчеркивают усталость и возрастные изменения.
Лишний вес и отсутствие тонуса
Стилисты отмечают, что не столько цифра на весах, сколько общий тонус и подвижность влияют на восприятие возраста. Усталость, тяжесть движений и скованность нередко делают образ старше.
Сутулая осанка
Осанка напрямую влияет на впечатление о человеке. Сутулость визуально добавляет возраст, делает фигуру уставшей и лишает образ уверенности.
Шаркающая походка
Манера двигаться тоже играет важную роль. Легкая и уверенная походка всегда воспринимается моложе, чем медленные и тяжелые движения.
Неподходящий аромат
Слишком тяжелые, резкие или «возрастные» духи могут создавать диссонанс с образом. Парфюм должен подчеркивать индивидуальность, а не делать внешний вид визуально старше.
Что еще может прибавлять возраст
Специалисты также относят к визуально старящим деталям:
постоянно недовольное выражение лица;
неухоженные зубы;
слишком плотный тональный крем;
избыток филлеров;
чрезмерно яркие или слишком длинные нарощенные ресницы.
Эксперты напоминают: молодость во многом зависит не только от внешности, но и от общего впечатления — осанки, мимики, уверенности в себе и чувства меры. Именно естественность, ухоженность и гармоничный образ чаще всего помогают выглядеть свежее и моложе своих лет.
