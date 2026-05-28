Ирина Пегова впервые за долгое время вышла в свет вместе с возлюбленным Сергеем Мариным. Пара появилась на премии Гильдии кастинг-директоров, подогрев разговоры о возможной тайной свадьбе.

47-летняя актриса выбрала для мероприятия элегантное черное платье в пол с баской на талии. Образ Пегова дополнила украшениями из жемчуга — ожерельем и браслетом.

Ее спутником стал актер Сергей Марин, который моложе артистки на десять лет. Пара позировала фотографам вместе и выглядела очень гармонично.

По слухам, отношения между Пеговой и Мариным начались еще в 2023 году во время съемок сериала «Царская прививка». Долгое время актеры скрывали роман и лишь в прошлом году перестали избегать совместных появлений на публике.

Весной 2026 года поклонники начали активно обсуждать возможную свадьбу пары. Поводом стало фото актрисы с кольцом на безымянном пальце. Однако официальных заявлений о браке ни Пегова, ни Марин пока не делали.

Поклонники также заметили, что в последние годы актриса заметно изменилась внешне: похудела, сменила имидж и стала блондинкой.

Ранее Ирина Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым. У бывших супругов есть взрослая дочь Татьяна.

Несмотря на повышенное внимание к личной жизни, Ирина Пегова предпочитает не комментировать слухи о свадьбе. Однако редкие совместные выходы с Сергеем Мариным лишь усиливают интерес поклонников к одной из самых обсуждаемых пар.