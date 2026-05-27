Исследователи из Университета Эксетера выяснили, что галки издают шум перед тем, как организованно улететь на другое место. Птицы таким образом голосуют, сообщает Sky News.

Ученые зафиксировали нарастающий шум от криков галок перед массовым отлетом в Корнуолле. Объединив данные с результатами тестов, в ходе которых воспроизводились предварительно записанные крики галок, орнитологи обнаружили доказательства того, что крики используются для формирования коллективного решения.

После ночевки в большой группе у каждой галки есть свои предпочтения относительно того, когда они хотят улететь на новое место. Это зависит от таких факторов, как размер птицы и уровень голода.

— рассказал автор исследования Алекс Дибна.

По его словам, птицы достигают консенсуса, так как совместные перелеты имеют много преимуществ. В стаях гораздо больше защиты от хищников. Кроме того, птицы делятся информацией — например, о том, где найти пищу. Когда крики галок достигают максимума, происходит массовый вылет. Стая поднимается в воздух почти мгновенно — в среднем менее чем за пять секунд.

Галки живут стаями, состоящими из сотен или даже тысяч птиц. Обычно они внезапно улетают на рассвете.