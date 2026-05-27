Множество популярных продуктов питания на протяжении многих лет получили неоправданно негативную репутацию из-за распространённых мифов. Однако современные исследования и выводы экспертов свидетельствуют: не всё из этого действительно вредно, а некоторые продукты даже полезны при умеренном употреблении.

Рассмотрим 11 продуктов, которые часто ошибочно считают опасными для здоровья.

Жирная пища: не враг для фигуры

Жирные продукты, такие как авокадо, оливковое масло или блюда с добавлением растительных жиров, до сих пор ассоциируются с риском набора веса. Однако научные исследования показали, что именно избыток углеводов, а не жиров, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Умеренное употребление полезных жиров не вредит ни фигуре, ни здоровью.

Учёные подчёркивают, что отношение к жирам в рационе давно требует пересмотра.

Глютен

Миф о вреде глютена по-прежнему популярен среди сторонников «чистого питания». Однако исследования подтверждают: для здоровых людей глютен безопасен. Исключать его из рациона необходимо только людям с целиакией — наследственной непереносимостью этого белка. Всем остальным продукты с глютеном не вредят.

Яйца

Яйца долгое время считались нежелательным продуктом из-за высокого содержания холестерина. Однако современные исследования показали, что употребление яиц практически не влияет на уровень «плохого» холестерина в крови. Поэтому строгие ограничения для большинства людей считаются излишними.

Кофеин

Кофеин часто обвиняют в проблемах со здоровьем, однако специалисты клиники Майо установили: до 400 мг кофеина в день для взрослых считается безопасной дозой. В одной чашке кофе обычно содержится около 100–120 мг кофеина, поэтому несколько чашек в день не представляют угрозы для здоровья.

Газированная вода

Существует мнение, что газированная вода разрушает зубы, вымывает кальций из костей и способствует образованию камней в почках. Однако если речь идёт о минеральной воде без сахара и добавок, она так же безопасна, как и обычная питьевая вода. Пузырьки углекислого газа не наносят вреда организму.

Сыр

Страх перед «сырной зависимостью» научно не подтверждён. Да, сыр — продукт калорийный, и его количество стоит контролировать при похудении, однако доказательств того, что он вызывает привыкание, нет.

Искусственные подсластители

Многие считают подсластители опасными и связывают их с риском онкологических заболеваний. Но многочисленные исследования и строгий государственный контроль подтверждают их безопасность при умеренном употреблении. Правда, специалисты напоминают: подсластители не уменьшают тягу к сладкому и могут влиять на микрофлору кишечника, поэтому злоупотреблять ими не стоит.

ГМО

Стереотипы о вреде генетически модифицированных продуктов для человека и окружающей среды не получили научного подтверждения. Исследования показывают, что употребление ГМО не несёт доказанной угрозы здоровью.

Соль

Мнение о том, что соль неизбежно приводит к сердечным заболеваниям или набору веса, сильно преувеличено. Для здорового человека умеренное количество соли в рационе не считается опасным.

Углеводы

Не все углеводы одинаковы. Фрукты, овощи, рис, хлеб и картофель содержат витамины, клетчатку и другие полезные вещества. Полностью исключать их из рациона без медицинских показаний специалисты не рекомендуют.

Рыба

Некоторые виды крупной рыбы действительно могут содержать повышенный уровень ртути. Однако большая часть рыбы, которую употребляют в пищу, безопасна и остаётся ценным источником белка и полезных жирных кислот.

Специалисты советуют осторожнее относиться к популярным пищевым мифам и ориентироваться прежде всего на современные научные данные. Для большинства людей гораздо важнее общий баланс питания, разнообразный рацион и умеренность, чем полный отказ от отдельных продуктов, которые давно получили незаслуженно плохую репутацию.