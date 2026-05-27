Клинический психолог Георгий Алексеев считает, что главный секрет долгожителей — вовсе не постоянная жизнерадостность, а дисциплинированность. Именно она помогает человеку соблюдать режим сна, следить за здоровьем, правильно питаться, заниматься физической активностью и вовремя обращаться к врачам.

Есть мнение, что долгожители — это люди, которые умеют радоваться жизни. На деле все не так однозначно: шансов на долгую жизнь куда больше у тех, кто обладает определенной чертой характера.

— Главная черта характера, отличающая долгожителей, — это дисциплинированность, — говорит «Доктору Питеру» клинический психолог Георгий Алексеев. — От нее зависит очень многое: то, как человек соблюдает диету, как регулярно занимается физическими упражнениями, как ухаживает за собой, как следует назначениям врача, как регулярно принимает лекарства и проходит обследования.

Дисциплинированность поддерживает здоровый сон. Когда человек ложится спать вовремя, в одно и то же время, хорошо высыпается, соблюдает цикл сна и бодрствования, это значительно увеличивает резерв организма и помогает лучше справиться со стрессом.

Что касается жизнерадостности, то это относится скорее к эмоциям, чем к характеру. Да, у одного человека может быть более позитивное отношение к определенным событиям, но все это очень ситуативно. Жизнерадостность формируется из очень многих факторов, даже самых незначительных. Допустим, нахамили в транспорте — и вот уже жизнерадостности поубавилось. Только один быстро оправится от хамства, а другой будет переживать, раздражаться, потому что не хватает резерва, нет сил справиться со стрессом. А резерв этот дают в первую очередь хороший сон и физическое здоровье.

Мы не можем не реагировать на стресс. Человек так создан, что он в любом случае эмоционально реагирует. Но когда мы здоровы, не страдаем от усталости и недосыпа, то наша реакция будет не столь выраженной, а последствия стресса — не такими серьезными. Если же человек не высыпается, он устает или у него что-то болит, сложно оставаться жизнерадостным.

К сожалению, на многие события мы не можем повлиять. Стресс от смерти близкого или какого-то другого горя даже у здорового человека может ухудшить самочувствие. И здесь также важна дисциплинированность. Нужно поддерживать организм и при необходимости обращаться к психотерапевтам, которые сейчас есть в любой районной поликлинике. Есть психосоматические заболевания, которые постепенно разрушают организм, и от настроя человека, от его резерва зависит очень многое.

Не теряйте контактов с людьми

Психотерапия как раз и направлена на изменение отношения к ситуациям, изменение определенных поведенческих стереотипов и паттернов, которые в серебряном возрасте только ухудшаются.

Самостоятельно пожилому человеку тяжело перестроиться. С возрастом постепенно нарастает так называемая «ригидность психических процессов», проявляющаяся в том числе и консерватизмом, при котором сложно воспринимать все новое.

В своей памяти и в самовосприятии человек себя ощущает молодым. За каждым дедушкой и бабушкой скрываются двадцатилетний парень и девушка. Но человек видит в зеркале картинку, которая не совпадает с этим ощущением, и хочет вернуть то, что было. От этого возникает много недовольства, раздражения, печали и даже зависти. И от такого негатива люди быстрее устают.

Эксперты напоминают: секрет долголетия складывается из ежедневных привычек. Полноценный сон, умеренная физическая активность, забота о здоровье, эмоциональная устойчивость и умение соблюдать баланс между работой и отдыхом помогают организму дольше сохранять энергию, сопротивляться стрессу и поддерживать высокое качество жизни.