Исследователь Дэн Бюттнер рассказал, какие спортивные занятия могут способствовать долголетию. По его словам, на продолжительность жизни влияют регулярная физическая активность, общение с другими людьми и эмоциональное состояние. Об этом сообщает El Confidencial.

Ученый отметил, что этим критериям соответствуют виды спорта, где используется ракетка. В качестве примеров он назвал теннис, бадминтон и пиклбол.

По словам Бюттнера, такие занятия требуют хорошей координации движений, включают соревновательный элемент и помогают ощущать связь с другими людьми. Исследователь пояснил, что сочетание этих факторов положительно отражается как на физическом состоянии, так и на психическом здоровье.

Также он обратил внимание, что подобные виды активности легко сделать частью повседневной жизни благодаря их доступности.