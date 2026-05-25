Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Брэд Питт не готов к новому браку после развода с Джоли 0 116

Lifenews
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Брэд Питт и Инес де Рамон.

Брэд Питт не собирается снова жениться, несмотря на серьезные отношения с дизайнером украшений Инес де Рамон. По данным западных СМИ, актер счастлив рядом с возлюбленной, однако тяжелый развод с Анджелиной Джоли и семейные конфликты заставили его отказаться от идеи третьего брака.

Брэд Питт не планирует снова жениться, несмотря на стабильные отношения с дизайнером украшений Инес де Рамон. Источники Daily Mail из окружения актера утверждают, что пара счастлива вместе, однако после болезненного развода с Анджелиной Джоли 62-летний артист не спешит возвращаться к официальному браку.

Питт и де Рамон встречаются с 2022 года. За это время их роман перестал быть просто слухом. Влюбленные вместе появлялись на светских мероприятиях, отдыхали в Европе и, по сообщениям инсайдеров, уже больше года живут вместе.

В окружении актера говорят, что рядом с Инес он ценит прежде всего спокойствие, поддержку и отсутствие публичной драмы. При этом свадьба, как утверждают источники, сейчас не входит в его планы. По словам инсайдеров, Питт благодарен возлюбленной за гармоничные отношения, но не собирается торопить события и вряд ли решится на третий брак.

Одной из главных причин называют непростой развод с Джоли. Пара рассталась еще в 2016 году после десяти лет совместной жизни и двух лет официального брака, однако судебные разбирательства затянулись почти на восемь лет и окончательно завершились лишь в 2024 году. Бывшие супруги долго не могли урегулировать вопросы, связанные с опекой над детьми и разделом имущества, в том числе знаменитого французского поместья Château Miraval.

Самой болезненной частью этой истории для Питта, по данным Daily Mail, остаются отношения с детьми. У актера и Джоли шестеро наследников: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, а также близнецы Нокс и Вивьен. СМИ пишут, что все они в той или иной степени отдалились от отца. Некоторые дети уже отказались от фамилии Питт в публичном поле или юридически.

После болезненного расставания с Анджелиной Джоли Брэд Питт, похоже, сделал ставку не на официальный статус отношений, а на личный комфорт и спокойствие. Инсайдеры утверждают, что рядом с Инес де Рамон актер чувствует гармонию и поддержку, но пережитый опыт развода и напряженные отношения с детьми до сих пор остаются для него слишком тяжелой темой.

×
Читайте нас также:
#развод #отношения #свадьба #Анджелина Джоли #Брэд Питт #знаменитости #роман #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Робот Эмма.
Изображение к статье: Микки Рурк.
Изображение к статье: Мозг.
Изображение к статье: Троицкая суббота и Троица — 2026: когда отмечают и что важно знать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие травы нельзя давать собакам?
В мире животных
Изображение к статье: Ветер есть, а мельниц мало.
Бизнес
Изображение к статье: Неспокойное небо
Наша Латвия
1
Изображение к статье: «Похудеть бы, но все время хочется есть».
Люблю!
Изображение к статье: Кулбергс получает напутствие от Ринкевича.
Политика
1
Изображение к статье: Барселона
В мире
Изображение к статье: Какие травы нельзя давать собакам?
В мире животных
Изображение к статье: Ветер есть, а мельниц мало.
Бизнес
Изображение к статье: Неспокойное небо
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео