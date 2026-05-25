Брэд Питт не собирается снова жениться, несмотря на серьезные отношения с дизайнером украшений Инес де Рамон. По данным западных СМИ, актер счастлив рядом с возлюбленной, однако тяжелый развод с Анджелиной Джоли и семейные конфликты заставили его отказаться от идеи третьего брака.

Брэд Питт не планирует снова жениться, несмотря на стабильные отношения с дизайнером украшений Инес де Рамон. Источники Daily Mail из окружения актера утверждают, что пара счастлива вместе, однако после болезненного развода с Анджелиной Джоли 62-летний артист не спешит возвращаться к официальному браку.

Питт и де Рамон встречаются с 2022 года. За это время их роман перестал быть просто слухом. Влюбленные вместе появлялись на светских мероприятиях, отдыхали в Европе и, по сообщениям инсайдеров, уже больше года живут вместе.

В окружении актера говорят, что рядом с Инес он ценит прежде всего спокойствие, поддержку и отсутствие публичной драмы. При этом свадьба, как утверждают источники, сейчас не входит в его планы. По словам инсайдеров, Питт благодарен возлюбленной за гармоничные отношения, но не собирается торопить события и вряд ли решится на третий брак.

Одной из главных причин называют непростой развод с Джоли. Пара рассталась еще в 2016 году после десяти лет совместной жизни и двух лет официального брака, однако судебные разбирательства затянулись почти на восемь лет и окончательно завершились лишь в 2024 году. Бывшие супруги долго не могли урегулировать вопросы, связанные с опекой над детьми и разделом имущества, в том числе знаменитого французского поместья Château Miraval.

Самой болезненной частью этой истории для Питта, по данным Daily Mail, остаются отношения с детьми. У актера и Джоли шестеро наследников: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, а также близнецы Нокс и Вивьен. СМИ пишут, что все они в той или иной степени отдалились от отца. Некоторые дети уже отказались от фамилии Питт в публичном поле или юридически.

После болезненного расставания с Анджелиной Джоли Брэд Питт, похоже, сделал ставку не на официальный статус отношений, а на личный комфорт и спокойствие. Инсайдеры утверждают, что рядом с Инес де Рамон актер чувствует гармонию и поддержку, но пережитый опыт развода и напряженные отношения с детьми до сих пор остаются для него слишком тяжелой темой.