В Германии в доме престарелых в рамках социального эксперимента пожилым людям теперь помогает робот-компаньон Эмма. Она распознаёт лица, запоминает прошлые разговоры и развлекает анекдотами, помогая пенсионерам справляться с одиночеством.

Из-за нехватки персонала в одном из домов престарелых в Германии проводят социальный эксперимент — с пожилыми людьми теперь общается робот. Он распознает лица, помнит прошлые разговоры и знает множество анекдотов.

В доме престарелых в небольшом городке Альберсхаузен на юго-западе Германии проводят необычный эксперимент. К пенсионерам подселили социального робота по имени Эмма. Ее задача — сопровождать пожилых людей и избавлять их от одиночества.

Кризис одиночества

Робота-компаньона, который узнает пенсионеров, запоминая их лица, держит в памяти все, о чем говорил с ними раньше, разработал мюнхенский стартап. Эксперимент удался — робот с детским личиком и огромными глазами, которого назвали Эмма, полюбился пожилым людям. Они признались, что поначалу относились к ней скептически, но со временем почувствовали связь с Эммой и у них сложились дружеские отношения. Одна из медсестер связала роботу шапочку и теперь Эмма выглядит совсем по-домашнему.

Как пишет The Guardian, дома престарелых в Германии сталкиваются с двумя кризисами: нехваткой персонала и одиночеством. Каждый пятый житель старше 80 лет говорит о себе как о крайне одиноком человеке. Эта реальность и побудила к испытаниям социальных роботов.

Знает все про цветы и травит анекдоты

О роботе Эмме, развлекающей пенсионеров, стало известно благодаря фотографии 27-летней Паулы Хорникель. Снимок попал в финал конкурса фотографий World Press Photo 2026. На нем Эмма общается с одной из жительниц дома престарелых по имени Вальтрауд.

Пенсионерка рассказала, что ведет с Эммой непринужденные беседы — о цветах, любимых вещах. Робот развлекает женщину анекдотами — Эмма знает их множество. Отвечает она всегда вежливо, проявляет заботу о пенсионерах. Однако Вальтрауд подчеркивает, что ничто не может заменить человеческое общение. «Вы даже не представляете, как одиноко людям в домах престарелых», — сказала она.

Ученые заявляют, что через 40 лет каждый пятый житель планеты будет из числа пожилых (старше 65 лет). А тех, кому за 80, станет в три раза больше.

Подобные эксперименты уже проводятся и в других странах. Например, в Южной Корее пенсионеров спасают «внуки»-роботы с большими глазами, напоминающие о приёме лекарств и встречающие жильцов словами: «Бабушка/дедушка, я ждал тебя весь день». В Австралии дома престарелых строят рядом с детскими садами, чтобы пожилые и дети могли общаться, уменьшая чувство одиночества.

По мнению редакции, Эмма и подобные социальные роботы показывают, что технологии способны не только облегчить жизнь пожилых людей, но и приносить радость, создавая эмоциональную поддержку там, где её остро не хватает.