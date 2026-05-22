Эндокринолог назвала 6 явных признаков дефицита йода, которые трудно не заметить 0 186

Дата публикации: 22.05.2026
Недостаток йода может долго оставаться незамеченным, однако организм нередко подает вполне очевидные сигналы. Эндокринолог рассказала, на какие изменения во внешности и самочувствии стоит обратить особое внимание.

Йод играет важнейшую роль в работе щитовидной железы, а его дефицит способен влиять практически на весь организм. По словам врача-эндокринолога Либеранская, существуют признаки нехватки йода, которые можно заметить даже без медицинских обследований.

Отечность лица и тела

Одним из самых распространенных симптомов дефицита йода врач называет утренние отеки.

Чаще всего они появляются под глазами, однако также могут отекать руки и ноги. Такие изменения становятся особенно заметны окружающим и могут указывать на нарушения работы щитовидной железы.

Выпадение волос и бровей

При нехватке йода страдает функция щитовидной железы, что может привести к развитию гипотиреоза.

На этом фоне нередко начинается выпадение волос, а также истончение наружной части бровей — это считается одним из характерных признаков проблемы.

Нарушения гормонального фона

У женщин дефицит йода может сопровождаться нарушением менструального цикла и развитием мастопатии.

У мужчин возможны снижение уровня тестостерона и проблемы с предстательной железой. При подобных симптомах специалист рекомендует обязательно обратиться к врачу.

Постоянная слабость и сонливость

Многие люди с дефицитом йода жалуются на вялость, быструю утомляемость и нехватку энергии.

Как объясняет эндокринолог, это связано со снижением уровня гормонов щитовидной железы, которые отвечают в том числе за энергетический обмен.

Проблемы с памятью и концентрацией

Еще один тревожный симптом — ухудшение когнитивных функций.

Человеку становится сложнее концентрироваться, запоминать информацию, решать сложные задачи и заниматься творческой деятельностью.

Апатия и ухудшение настроения

При дефиците йода может меняться и эмоциональное состояние.

Появляются апатия, пассивность, подавленность и склонность воспринимать происходящее в негативном ключе. В некоторых случаях такое состояние способно перерасти в тяжелую депрессию.

По мнению редакции, многие симптомы дефицита йода легко спутать с обычной усталостью или стрессом. Однако если сразу несколько признаков сохраняются длительное время, лучше не откладывать визит к врачу и проверить состояние щитовидной железы.

#медицина #волосы #усталость #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
