В окружении Агата Муцениеце и Петр Дранга рассказали подробности жизни пары после рождения дочери. Как выяснилось, супруги уже около полугода воспитывают малышку, а незадолго до родов музыкант приобрел для семьи роскошный особняк в элитном поселке.

Агата Муцениеце и Петр Дранга стали родителями прелестной девочки уже около полугода назад. Но предпочитали ничего не рассказывать о малышке и тем более не показывать ее публике. У поклонников уже начали возникать тревожные мысли. «А где ребенок?» — настойчиво вопрошали они на странице актрисы в комментариях.

Тем временем Муцениеце будто нарочно публиковала кадры лишь со старшими детьми от Павла Прилучного. Младшей дочки и даже намека на ее присутствие на фото и видео не появлялось. Ни погремушки, ни детской кроватки, ни чепчиков с ползунками.

И вот теперь некоторые детали о ребенке все же появились. Знакомые пары в беседе со СМИ рассказали, что имя девочке подбирала не сама Агата, а ее муж. При этом во время беременности жены Дранга «примерял» крохе разные имена, среди которых были и Саша, и Варя, и Вера. Но когда малышка появилась на свет, сомнения у звездного отца отпали. Он остановился на третьем варианте. Супруга спорить не стала, к тому же ей самой нравится это старинное звучное имя.

Инсайдеры также рассекретили нынешнее место жительства семейства. Оказалось, что незадолго до родов Петр приобрел роскошный особняк в элитном поселке Княжье озеро.

«У Агаты и Петра шикарный дом с вишневым садом за 200 млн рублей, расположенный в поселке, где живут многие звезды — шоумен Гарик Харламов, актер Дмитрий Нагиев, супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Территория дома у ребят очень приличная. Там даже есть отдельный домик для помощников по хозяйству. Основной дом, где живут Агата с детьми и Петр, с красивой кованой лестницей», — говорят в окружении четы. Сама Муцениеце до сих пор не верит, что стала хозяйкой такого просторного коттеджа. Уверяет, что всякий раз, осматривая свои владения, думает, что «попала в рай».

По мнению редакции, стремление Агаты Муцениеце и Петра Дранги скрывать личную жизнь вполне объяснимо: после рождения ребенка многие знаменитости предпочитают ограждать семью от лишнего внимания. Однако интерес публики к звездной паре от этого только усиливается.