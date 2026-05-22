Американские власти задержали Адис Ластрес Мореру — сестру исполнительного президента кубинского конгломерата GAESA, объединяющего предприятия под управлением военных. По данным Reuters, сейчас она находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США в ожидании депортации.

Как передает Reuters, об этом заявил в четверг госсекретарь Марко Рубио.

Морера, въехавшая в США в 2023 году в статусе законного постоянного жителя, в настоящее время находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) до завершения процесса депортации, говорится в отдельном заявлении ICE. Присутствие Мореры представляет угрозу для Соединенных Штатов и наносит ущерб внешнеполитическим интересам Америки, отмечается в заявлении.

Руководство Кубы редко публично высказывается о GAESA, что расшифровывается как Grupo de Administración Empresarial (или «группа управления бизнесом»).

В Гаване давно утверждают, что подобная осмотрительность необходима для противостояния торговой и финансовой блокаде со стороны США, которая серьезно осложняет ведение бизнеса острова с внешним миром.

По мнению редакции bb.lv, Ситуация может усилить напряжённость в отношениях между США и Кубой, которые и без того остаются сложными из-за санкций и многолетних экономических ограничений. Кубинские власти традиционно рассматривают деятельность GAESA как часть системы защиты экономики страны в условиях американской блокады.