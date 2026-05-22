Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA 1 175

В мире
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA

Американские власти задержали Адис Ластрес Мореру — сестру исполнительного президента кубинского конгломерата GAESA, объединяющего предприятия под управлением военных. По данным Reuters, сейчас она находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США в ожидании депортации.

Соединенные Штаты арестовали Адис Ластрес Мореру, сестру исполнительного президента GAESA — разветвленного конгломерата управляемых военными предприятий.

Как передает Reuters, об этом заявил в четверг госсекретарь Марко Рубио.

Морера, въехавшая в США в 2023 году в статусе законного постоянного жителя, в настоящее время находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) до завершения процесса депортации, говорится в отдельном заявлении ICE. Присутствие Мореры представляет угрозу для Соединенных Штатов и наносит ущерб внешнеполитическим интересам Америки, отмечается в заявлении.

Руководство Кубы редко публично высказывается о GAESA, что расшифровывается как Grupo de Administración Empresarial (или «группа управления бизнесом»).

В Гаване давно утверждают, что подобная осмотрительность необходима для противостояния торговой и финансовой блокаде со стороны США, которая серьезно осложняет ведение бизнеса острова с внешним миром.

По мнению редакции bb.lv, Ситуация может усилить напряжённость в отношениях между США и Кубой, которые и без того остаются сложными из-за санкций и многолетних экономических ограничений. Кубинские власти традиционно рассматривают деятельность GAESA как часть системы защиты экономики страны в условиях американской блокады.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео