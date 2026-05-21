На севере Индии усиливается жара: температура приближается к 48 градусам 0 64

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
Euronews
Изображение к статье: Индианка пьет воду

Северные равнины Индии переживают новую сильную жару: в четверг в Нью-Дели ожидается до 45 °C, власти открыли охлаждающие центры и объявили предупреждения для населения.

Власти столицы открыли временные пункты помощи в жару, оснащенные вентиляторами, охладителями воздуха, питьевой водой и растворами для пероральной регидратации, чтобы помочь жителям и туристам перенести сильную жару. Медики рекомендовали людям в самые жаркие часы дня по возможности оставаться в помещениях и обращаться за медицинской помощью при появлении таких симптомов, как головокружение или высокая температура.

Индийский метеорологический департамент предупредил, что в ближайшие дни ожидается сохранение экстремальных температур, особенно на северных равнинах.

Экстремальная погода нарушила повседневную жизнь в ряде штатов, включая Уттар-Прадеш, где из-за невыносимой дневной жары во второй половине дня закрывают некоторые дороги и рынки. В городе Банда максимальная температура в начале недели достигла 48,2 °C, и местные власти приостановили занятия в школах и объявили о досрочных летних каникулах в нескольких округах. Фермеры в отдельных сельских районах переносят работы на ночное время, чтобы избежать пребывания на солнце днем.

Климатологи отмечают, что за последнее десятилетие в Индии участились и усилились волны жары, что отражает более широкий тренд глобального потепления. По метеоданным, все самые жаркие годы в истории наблюдений в стране пришлись на последние десять лет.

#климат #здравоохранение #образование #сельское хозяйство #глобальное потепление #Индия #жара
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
